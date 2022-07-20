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Споживачі, яких перевели на "Нафтогаз", стикнулися з проблемою відсутності сервісів: в чому причина

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Середа 20 липня 2022 16:50
Споживачі, яких перевели на "Нафтогаз", стикнулися з проблемою відсутності сервісів: в чому причина Фото: споживачі, яких перевели на "Нафтогаз", стикнулися з проблемою відсутності сервісів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Понад 12 мільйонів українських сімей або ж 98% побутових споживачів газу, яких перевели на обслуговування до газопостачальної компанії "Нафтогаз України", скаржаться, що компанія не забезпечила їх нормальним сервісом, адже телефоном їм відповідає автовідповідач, а у соціальних мережах - боти.

Про це йдеться у статті "Колапс на ринку газу. Люди хапаються за серце через платіжки, "Нафтогаз" розводить руками" на сайті "Главком".

"Перше, що побачили мільйони споживачів газу, коли їх перевели до "Нафтогазу", - відсутність сервісів. Якщо в грудні газопостачальна компанія обслуговувала 1,8 млн споживачів, то червні ця кількість зросла майже всемеро до 12,6 млн. Справитися з таким зростанням "Нафтогаз" просто не зміг", - йдеться у матеріалі.

Журналісти також помітили, що на сторінці "Нафтогазу" у Facebook українці залишають сотні коментарів про те, що не можуть додзвонитися на гарячу лінію, а якщо додзвонюються, то їм відповідає автовідповідач.

Також із чат-бота у соцмережі зникла можливість зв’язатися з підтримкою - у компанії це пояснили "доопрацюванням розділу".

Споживачі, яких перевели на &quot;Нафтогаз&quot;, стикнулися з проблемою відсутності сервісів: в чому причина
Скарги споживачів на відсутність "живого" зв’язку з консультантами
(скрін з Facebook)

Крім того, зазначається, що у "Нафтогазу" не вистачає людських ресурсів, зі збільшенням кількості клієнтів не справляється також і сайт компанії. При спробі відкрити сторінку особистого кабінету користувачі часто бачать повідомлення про помилку "Забагато спроб входу" та прохання спробувати увійти пізніше.

Споживачі, яких перевели на &quot;Нафтогаз&quot;, стикнулися з проблемою відсутності сервісів: в чому причина

Сайт "Нафтогазу" відмовляє при спробах зайти в особистий кабінет
(скрін з Facebook)

Зараз більшість проблем, що виникають у споживачів із сайтом, консультанти "Нафтогазу" змушені вирішувати у ручному режимі, але незначна кількість консультантів не дозволяє відповісти на сотні тисяч питань, які з’являються у нових клієнтів компанії.

Споживачі, яких перевели на &quot;Нафтогаз&quot;, стикнулися з проблемою відсутності сервісів: в чому причина

Проблеми клієнтів менеджери змушені вирішувати в ручному режимі
(скрін з Facebook)

В матеріалі припускається, що у "Нафтогазі" ще на початку травня знали про те, що більшість постачальників в країні (так звані газзбути) не мають газу для своїх споживачів, і всі вони потраплять до постачальника "останньої надії", а від нього - на обслуговування до самого "Нафтогазу". Своєчасне реагування державної компанії могло б не допустити проблем, з якими стикнулися споживачі.

Нагадаємо, з 1 червня 2022 року 98% побутових споживачів газу були автоматично переведені на обслуговування до постачальника "останньої надії" (ППН), а згодом до ГК "Нафтогаз України".

Така ситуація на ринку газу склалася через вимоги, які висунув до постачальників Кабінет міністрів України в рамках запровадження нового механізму ПСО (постанова КМУ №489 від 29.04.2022). Умови цього ПСО не зміг виконати жоден великий постачальник в Україні, окрім ТОВ "Полтавагаз збут".

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Нафтогаз України
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