ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потенційно небезпечний астероїд-гігант скоро перетне орбіту Землі (відео)

STYLERЖиття    01.05.2020 - 22:47
Потенційно небезпечний астероїд-гігант скоро перетне орбіту Землі (відео)
Астероїд наближається до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Новий астероїд 136795 1997 BQ називають у NASA потенційно небезпечним

Астероїд величезного розміру летить у бік Землі й наблизиться на мінімальну відстань вже 22 травня 2020 року. Астрономи NASA зараховують небесне тіло під назвою 136795 1997 BQ до потенційно небезпечних через його розмір і близькість до нашої планети.

Не встигли ми оговтатися від двокілометрового 1998 OR2, що пролетів 29 квітня, як вже новий потенційно небезпечний астероїд мчить у бік Землі.

Розмір астероїда складає від 668 метрів до 1,49 кілометра і він пролетить біля Землі на відстані 6,16 мільйона кілометрів (ближче, ніж його попередник 1998 OR2) зі швидкістю 12 кілометрів на секунду.

Астероїд 136795 1997 BQ відкрили 16 січня 1997 року, його відносять до групи Аполлона. Він перетинає орбіту Землі своєю траєкторією, але обидва небесних тіла цього разу розминуться.

Потенційно небезпечний астероїд-гігант скоро перетне орбіту Землі (відео)

Орбіта Землі позначена синім, астероїда 136795 1997 BQ - білим, пунктиром - орбіта Меркурія, Венери і Марса (фото: Credit)

Зазначимо, що у NASA потенційно небезпечними астероїдами називають небесні тіла розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менш як 7,5 мільйона кілометра. 136795 1997 BQ підпадає під ці критерії.

Астероїд летить до Землі (відео: YouTube)

А ось наступна зустріч астероїда з Землею "запланована" на 28 травня 2147 року. Тоді він промчить на більшій відстані - приблизно 9,5 мільйона кілометра.

Раніше ми писали, що Землю накриють магнітні бурі. Фахівці назвали дати, і як від них уберегтися.

До Землі несеться астероїд-гігант: експерти забили тривогу До Землі наближається 4-кілометровий астероїд: його можна буде побачити
Новини України астероид
Lite
On Top