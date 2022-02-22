Постійний стрес може вбити людину: що потрібно знати, щоб уникнути небезпеки
Постійний стрес може стати причиною розвитку дуже небезпечних станів у людини. І перебування в стресі протягом тривалого часу скорочує тривалість життя в рази й робить її абсолютно нестерпним.
Як стрес пов'язаний з серцевим нападом і які хвороби він ще викликає, розповіли в Healthline.
Як показують різні дослідження, сильний психологічний стрес дійсно пов'язаний з розвитком серцево-судинних захворювань, підвищенням кров'яного тиску, серцевими нападами та інсультами.
Сильні постійні стреси б'ють по здоров'ю людини також, як і ці проблеми:
- Ожиріння
- Підвищений артеріальний тиск
- Куріння
- Високий рівень холестерину
- Низька фізична активність
Що таке стрес
Стрес - це не завжди відповідь нервової системи на погані ситуації та події. Буває, що виникає короткочасний стрес на тлі чогось хорошого.
І це дає енергію, щоб закінчити проєкт, поліпшити результат у публічних виступах, прийняти швидко якесь рішення. У тому числі й в критичних ситуаціях.
Стрес може виникнути при укладанні шлюбу, при переїзді в новий будинок, при знайомстві з новими людьми.
Тривалий стрес (хронічний) може бути результатом постійного занепокоєння з приводу роботу, стосунків, стану здоров'я, економічних обставин.
Він проявляється такими симптомами:
- Дратівливість
- Депресія
- Занепокоєння
- Розмірковування
- Нудьга
У більш важких випадках людина може відчувати напругу в м'язах, відсутність енергії, безсоння, головні болі та розлади шлунка.
Тривалий хронічний стрес призводить до неможливості контролювати свої емоції або вчинки. Можуть бути часті перепади настрою.
Стреси активізують центр страху в мозку, і ваше тіло отримує сигнал: "бий або біжи". І це проявляється не тільки в критичних ситуаціях, але і в повсякденних – на роботі, за кермом автомобіля, під час походу в супермаркет. Напруга посилає потік кортизолу (гормону стресу) у ваше тіло.
З часом хронічні стреси викликають підвищений артеріальний тиск, підвищене запалення, зниження кровотоку до серця і ризик розвитку серцевого нападу та інсульту.
Як показав аналіз досліджень у 2021 році, негативний вплив має і фізичний стрес організму, і розумовий.
Учасники піддавалися фізичному і психічному стресу і після проводилися виміри припливів крові до серця. І виявилося, що сильніше по роботі серця вдарили психічні стреси.
Ці пацієнти частіше переносили серцеві напади та вмирали від серцево-судинних захворювань. Досить протягом року перебувати в постійному стресі, щоб ризик серцевого нападу виріс у два рази в наступні п'ять років.
Як впоратися з постійним стресом
Універсального способу для кожної людини не існує, і доведеться витратити тижні та місяці, щоб з'ясувати, які саме методи управління стресом допоможуть вам.
Але медики назвали кілька способів, які допоможуть практично будь-якій людині впоратися з хронічними стресами:
Фізична активність. Більше рухайтеся, робіть зарядку, почніть з 15-20 хвилин ходьби в день і поступово збільшуйте тем і тривалість.
Це допомагає знизити кров'яний тиск, контролювати вагу, боротися з багатьма серцево-судинними захворюваннями.
Фізичні вправи знижують рівень кортизолу і вивільняють ендорфіни (гормони, які борються зі стресом і зміцнюють кровообіг).
Нормалізуйте сон. Сон і стрес взаємопов'язані. Постійний недосип підсилює стрес і його симптоми.
Створіть сприятливу атмосферу в спальні - там повинно бути прохолодно, тихо і темно. Постарайтеся не переривати свій цикл сну і відмовтеся від вечірніх тренувань перед сном. І від вечері.
Постарайтеся спати не менше 7-8 годин щодня. Якщо потрібно - виділіть ще годину на сон днем. Сон також знижує рівень кортизолу.
Залишайтеся на зв'язку з друзями. Не замикайтеся в чотирьох стінах, приймайте запрошення в гості. Зустріч з друзями або вечеря з сім'єю – це більше, ніж просто обмін новинами.
Дружне ставлення і спілкування допоможуть поліпшити ваш стан, підтримають роботу серця і знизять рівень стресу.
Використовуйте доступні засоби. Медитації, спеціальні техніки дихання, м'які форми вправ, йога, тай-чи – все це працює на активацію парасимпатичної системи організму. Це допомагає заспокоїти мозок і знизити рівень стресу.
Відволікайтеся. Знайдіть нове хобі або варіанти проведення часу. Це не позбавить від хронічного стресу, але знизить кількість негативних думок і прожене тривогу. Коли ви не зосереджені на проблемах, мозок і тіло отримують можливість розслабитися.
Правильне харчування. Додайте у свій раціон корисну їжу для серця - фрукти, овочі, нежирні білки (риба, птиця, горіхи, бобові), цільнозернові продукти. Така їжа знижує рівень холестерину і допомагає контролювати вагу і рівень цукру в крові.
Відвідайте фахівця. Якщо всі доступні засоби зниження стресу не допомагають і сон не відновлюється - зверніться до фахівця, який призначить вам необхідні ліки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали спосіб фізичної активності, який знімає стрес.
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