Постковідний синдром: лікар назвала симптоми, і як його лікувати

Український лікар розповіла про так званий "постковідній синдром" - залишкові явища після перенесеного коронавірусу, які ще довгий час не дають жити повноцінно.

Що таке постковвдний сидром і як з ним впоратися розповіла у Facebook Світлана Куніцина, лікар-інфекціоніст з Кривого Рогу.

Виходячи з результатів деяких досліджень, до 80% людей страждають від наслідків коронавірусу ще протягом кількох місяців. Таке явище називають "постковідний синдом" або ж "тривалий ковід".

Причому навіть ті, хто переніс коронавірус в легкій формі, ризикують отримати ускладнення. Зокрема Американський Центр по контролю і профілактиці захворювань після досліджень з'ясував, що третина таких пацієнтів ще 2-3 тижні повертаються до тієї норми здоров'я, яка була до хвороби. А ті, хто хворів у важкій формі, можуть повертатися до норми місяцями.

І чим старша людина, чим більше у неїхронічних хвороб, тим складніше відновлення.

Експерти виділяють три групи симптомів постковідного синдрому - від найбільш до найменш поширених.

Найчастіше на "тривалий ковід" можуть вказувати:

втома;

кашель;

біль у грудях;

біль в суглобах;

задишка.

Рідше зустрічаються такі ознаки:

труднощі з концентрацією уваги ("туман в голові");

депресія;

біль у м'язах;

головний біль;

періодична лихоманка;

прискорене серцебиття.

Більш серйозні, але менш поширені симптоми:

запалення серцевого м'яза;

порушення функції легень;

гостре ураження нирок;

висипання, випадання волосся;

проблеми з нюхом і смаком;

проблеми зі сном;

депресія, тривога, зміна настрою.

Інфекціоніст каже, що такі симптоми не можна ігнорувати, навіть якщо аналізи говорять, що ви в нормі. Позаяк не виключено, що COVID-19 спровокував аутоімунні або хронічні захворювання.

Для того, щоб контролювати свій стан після одужання в ВООЗ навіть випустили спеціальну інструкцію по самостійній реабілітації.

1. Контроль утрудненого дихання

Після виписки з лікарні може зберігатися відчуття нестачі повітря. Причому часто - це більше психологічний стан. Лікарі радять зберігати спокій, активніше рухатися, виконувати дихальну гімнастику.

2. Фізичні навантаження

Вправи для відновлення легенів виконувати потрібно, але при цьому не можна себе сильно завантажувати.

3. Відновлення голосу

У людини, яка перехворіла на коронавірус, може пропасти голос. При можливості намагайтеся "розговоритися" - робіть це голосніше, а не пошепки. А якщо втомилися, знизьте голос. Пити рідину краще маленькими ковтками.

4. Труднощі при ковтанні

Ретельно пережовуйте їжу. При необхідності подрібнюйте продукти і приймайте маленькими порціями.

5-6. Відновлення пам'яті, відхід від депресії і позбавлення від почуття страху

Слухайте приємну музику, грайте в ігри та головоломки, розгадуйте кросворди. Антидепресанти можуть негативно вплинути на ослаблений імунітет людини, тому замініть таблетки фізичною активністю і прогулянками на свіжому повітрі. Плануйте день з ранку, записуйте справи в блокнот, а потім підглядайте в нього.

7. Після одужання своєчасний візит до лікаря допоможе тим хто перехворів впоратися з постковідним синдромом.

При серйозних симптомах "тривалого ковіда" краще зверніться за допомогою до лікаря.

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