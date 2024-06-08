"Поставили точку": Коляденко высказался об отношениях с Билык и раскрыл ее интимные секреты
Хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко высказался об отношениях с певицей Ириной Билык. Пара уже много лет интригует фанатов, а до этого они пытались жить вместе.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в новом выпуске программы "33 питання", которое уже вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ".
Коляденко и Билык вместе или нет
Так, у хореографа спросили, кому бы он позвонил посреди ночи, если бы случилось что-то ужасное. Коляденко предложили два варианта - Билык или его бывшая жена Елена. Как оказалось, артист не стал бы звонить певице.
"С Ириной мы поставили точку в отношениях", - заявил Коляденко.
Коляденко и Билык поставили точку в отношениях (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Секреты Билык
Впрочем, после этого хореограф выдал интимные подробности о певице. По словам Коляденко, Билык - "королевая секса". При этом шоумен намекнул на то, какие предпочтения у певицы.
"Она за троих", - со смехом сказал Коляденко.
Когда ведущий шоу попытался выяснить, на что именно намекает артист, он выдал еще больше деталей. Также хореограф отметил, что считает Билык "классной женщиной".
"И в кадре, и в постели. Она самая лучшая, потому что я частенько думаю, как это все было круто. И могу сказать, что в моем хит-параде она - это первое место", - заявил танцор.
Что известно об отношениях Билык и Коляденко
Певица и танцор закрутили бурный роман в начале "нулевых". Они встречались и жили вместе, Коляденко несколько раз признавался звезде.
Но отношения пары сложно назвать спокойными. Ревность и скандалы привели к тому, что Билык ушла от Коляденко. После этого они намекали на то, что могли снова сходиться. Впрочем, паре так и не удалось сосуществовать вместе.
Недавно Коляденко говорил, что в отношениях с Билык чувствовал себя "подружкой" и жаловался на неуважение с ее стороны.
Кстати, на днях Коляденко заявил, что планирует идти в ТЦК.
Кроме этого, ранее стало известно, что Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" штурмовика из полка "Сафари".