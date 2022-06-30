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Останній день нульового розмитнення: моторошні черги і місця біля КПП за гроші (відео)

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Четвер 30 червня 2022 13:27
Останній день нульового розмитнення: моторошні черги і місця біля КПП за гроші (відео) Останній день нульового розмитнення - що відбувається на кордоні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На кордонах з Україною багатокілометрові черги з автомобілями. З 1 липня закінчується період нульового розмитнення і ввезення автотранспорту знову буде за звичайними правилами.

Що відбувається на пунктах пропуску та за яку суму продають місце в черзі - читайте нижче.

У соціальних мережах публікую фото і відео доріг з КПП на кордонах з Україною. Черги розтягнулися на десятки кілометрів, і люди стоять під палючим сонцем по кілька діб.

Кілька днів тому прикордонники почали пускати автомобілі майже на всіх пунктах попуску, збільшили кількість працівників митниці й внесли зміни в графік роботи митних постів. Але і це поки не рятує ситуацію - машин, як і раніше, дуже багато.

Як повідомляють в Telegram-каналі "Львів, Ужгород, Івано-Франківськ - на зв'язку", в пабліках, де обговорюють ситуацію на кордоні активно скандалять. Люди обурені діями комерсантів, які продають місця в черзі ближче до КПП.

Ці місця займають заздалегідь, що тільки збільшує чергу. Місце ближче до КПП коштує від 250 доларів. І весь цей незаконний бізнес істотно ускладнив роботу КПП. Заручниками ситуації стали звичайні люди, які повертаються в Україну на власних автомобілях. Стоять на кордоні й вантажні автомобілі - від декількох днів до тижнів.

Там же стоять і автомобілі, які українці женуть для українських військових. Правило живої черги на кордоні - одне для всіх.

"Якби зробили після ввезення одного автомобіля, заборону на продаж, наприклад, протягом 2 років - цього дурдому не було б", - вважає Ярослав Марчишин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Зеленський підписав закон про скасування з 1 липня безмитного ввезення автомобілів.

А також розповідали про те, які авто і за якою ціною ввозили в Україну за нульовим розмитненням.

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