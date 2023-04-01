Распространенную венерическую болезнь можно распознать по лицу: заявление медиков

Речь идет о хламидиозе

Венерическое заболевание коварно тем, что может не проявляться годами. Как показали исследования, жалобы отсутствовали у 50% женщин с хламидийной инфекцией и у 70% мужчин.

Тем не менее болезнь угрожает, как женской, так и мужской фертильности, может приводить к бесплодию. Кроме того вызывает ряд осложнений со стороны мочеполовой системы.

Как распознать хламидиоз по лицу

"Хламидиоз трудно идентифицировать в течение первых нескольких недель, поскольку его симптомы могут быть очень легкими и быстро исчезать, не давая некоторым людям заметить его наличие", - говорят в Оксфордской клинике неотложной помощи.

Однако некоторые предупредительные признаки есть. У мужчин это преимущественно аномальные выделения из пениса и отек яичек. У женщин симптомы могут включать боль во время секса, кровотечения между менструациями и необычные выделения из плохо пахнущего влагалища.

Но кроме этих классических симптомов, хламидиоз может привести к инфицированию глаз.

Этот тип инфекции обычно возникает из-за прикосновения к глазам после контакта с выделениями половых органов инфицированного человека. Хотя это редкость, передача из глаз в глаза также возможна из-за совместного использования туши и других косметических средств.

Признаки хламидийного конъюнктивита

Осложнение, известное как хламидийный конъюнктивит, обычно поражает один глаз, но иногда может поражать оба.

Симптомы включают в себя розовые/красные глаза, образование корочек на ресницах, слипание век, опухшие веки, слезотечение и ухудшение зрения.

Инкубационный период хламидийного конъюнктивита колеблется от одной до двух недель и может длиться до 18 месяцев, если его не лечить. Хотя инфекцию можно лечить местно, для устранения инфекции рекомендуется антибиотикотерапия.

Симптомы хламидиоза у женщин:

чрезмерные, нетипичные выделения из влагалища;

желтоватая окраска выделений, неприятный запах;

чувство жжения, зуд в зоне влагалища;

боль в животе;

нарушение менструального цикла;

кровотечения внутри цикла;

слабость, повышение температуры и другие признаки общей интоксикации

Симптомы хламидиоза у мужчин:

нетипичные выделения из уретры, особенно утром;

выделение капель крови из уретры;

дискомфортные ощущения при эякуляции;

боль при мочеиспускании;

изменение цвета мочи;

отечность, болевые ощущения в яичках;

небольшое повышение температуры (обычно до 37,5 градуса).

Часто симптомы можно спутать с инфекциями мочевой системы - циститом или уретритом. Чтобы окончательно поставить диагноз "хламидиоз", необходимо провести лабораторные анализы: мазок из влагалища или соскоб из уретры у мужчин.

Чаще всего хламидии приводят к: уретриту, циститу, вульвовагиниту, цервициту, эндометриту, орхиту, простатиту, рубцеванию и образование спаек в репродуктивных органах, осложнению беременности, заражению новорожденного во время родов.