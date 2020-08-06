У порту Миколаєва вже два роки стоїть небезпечний вантаж: вибух може бути сильніше, ніж у Бейруті

У порту Миколаєва стоїть вибухонебезпечний вантаж (Колаж РБК-Україна)

У порту Миколаєва стоїть вантаж, який може спровокувати вибух потужніше, ніж у Бейруті

У порту Миколаєва вже два роки стоїть вантаж з 3200 тоннами простроченої аміачної селітри. Активісти зазначають, що такий вантаж може спровокувати вибух набагато сильніше, ніж той, що стався 4 серпня в Бейруті, столиці Лівану.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Андрій Сенченко, голова громадської організації "Центр аналітичних досліджень", цей вантаж знаходиться у Миколаївському порту вже два роки й по ньому було відкрито кілька кримінальних проваджень.

"18.09.2018 року судно Тузла з 3200 тоннами "простроченої" селітри зайшло в Ник морпорт, на 12 причал. Почалося покладене за процедурою відвантаження, але екологічною інспекцією було відмовлено у митному оформленні вантажу. Крім цього, екоінспекція звернулася в Держспоживслужбу області, у митницю, прокуратуру, СБУ і поліцію. Судно пішло, а вантаж залишився лежати в порту. Що звертає на себе увагу - обсяги вантажу (селітра) навіть більше, ніж злетіло в повітря в порту Бейрута", - написав Сенченко.

Він додав, що було відкрито кримінальне провадження. Встановлено, що відправлений вантаж був з Казахстану. Залізницею його відправили до Грузії, а звідти судном відправлено у Миколаїв.

"Потім, слідчі органи проводили огляд товару і стверджували, що невстановлені посадові особи компанії-експедитора робили спроби надати товарний вид вантажу, щоб випустити його у вільний обіг на території України", - повідомив Сенченко.

У лютому 2019 року суд відмовив у знятті арешту на майно і за станом на серпень 2020 року 3200 тонни простроченої селітри знаходяться в порту Миколаєва.

"А ось тепер, у світлі подій в Бейруті, хто і коли останній раз перевіряв умови зберігання цих трьох тисяч двохсот тонн заарештованої простроченої селітри? Вони зберігаються з дотриманням усіх норм безпеки? У нас якийсь дядя Вася не вирішить там двері приварити на складі? Чи може ця селітра вже повторила долю заарештованого масла, яке зникло з-під арешту?" – резюмував Сенченко.

У Миколаївському морському порту повідомили, що небезпечний вантаж був вивезений у 2019 році. Про це повідомляє пресслужба Миколаївського морського порту.

"Після трагічного вибуху в Бейруті в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на території Миколаївського морського порту знаходиться аміачна селітра, яка була завезена у 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності. Вивіз партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 році. На цей момент залишки вантажу селітри аміачної, яка була відвантажена з "Тузли", в порту відсутні ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителям Бейрута загрожує нова небезпека через вибух в порту.

А також розповідали про те, що, вибух у Бейруті порівняли з апокаліпсисом.