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Порошенко з волонтерами передають на фронт сотні пічок-буржуйок

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Неділя 11 вересня 2022 17:11
Порошенко з волонтерами передають на фронт сотні пічок-буржуйок Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передають на фронт пічки-буржуйки.

Про це Порошенко повідомив в YouTube-каналі.

"Збройні сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти і наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки і думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним", - пояснює Порошенко.

Волонтери знають, буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці. "Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров", - додає Порошенко.

Порошенко з волонтерами передають на фронт сотні пічок-буржуйок

Фонд Порошенка з волонтерами також передають у новостворену бригаду понад 200 радіостанцій Motorola та оснащення для зв’язку.

Нагадаємо, днями Порошенко разом з послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених.

Усього за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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