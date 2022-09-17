Порошенко привіз військовим шість БПЛА "Очі Арти"

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

У комплекси входять шість безпілотників і три станції. "Ще два дні тому вони пливли через Середземне море. Наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони у нас тут", - зазначає Порошенко.

За словами військових, один дрон може замінити по функціоналу й виконанню бойових завдань роту солдат.

"Тут буде розгорнута навчальна програма "Очі Арти", будуть готувати операторів цих неймовірних, фантастичних, з чудовими можливостями дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче", - додав Порошенко.

Як відомо, у серпні Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію цих безпілотників. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.