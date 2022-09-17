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Порошенко привіз військовим шість БПЛА "Очі Арти"

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Субота 17 вересня 2022 19:29
Порошенко привіз військовим шість БПЛА "Очі Арти" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко передав військовим два комплекси сучасних БПЛА проекту "Очі Арти".

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

У комплекси входять шість безпілотників і три станції. "Ще два дні тому вони пливли через Середземне море. Наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони у нас тут", - зазначає Порошенко.

За словами військових, один дрон може замінити по функціоналу й виконанню бойових завдань роту солдат.

Порошенко привіз військовим шість БПЛА &quot;Очі Арти&quot;

"Тут буде розгорнута навчальна програма "Очі Арти", будуть готувати операторів цих неймовірних, фантастичних, з чудовими можливостями дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче", - додав Порошенко.

Як відомо, у серпні Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію цих безпілотників. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

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