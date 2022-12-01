Порошенко пообещал отремонтировать подбитый "Шилд", спасший жизнь 11 десантников

Бронемашина МLS Shield, в которую на Востоке попала 120-мм мина, привезли с фронта для ремонта.

Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко.

Десантники этого красавца назвали Venom, это один из одиннадцати героических персонажей. И Venom полностью оправдал свое имя. Несколько дней назад вражеская 120 мм мина попала прямо в машину, в двигатель. Я не буду вам говорить, что происходит с БТР или бронированными машинами, когда в них попадает артиллерийский снаряд большого калибра или 120-ти миллиметровая мина. Это уничтожает и машину, и экипаж. В это время Venom вез 11 наших героев. Venom спас жизнь, все 11 наших героев остались живы и даже не нуждались в госпитале", - заявил Порошенко.

Как известно, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа громад". Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.

Как рассказал Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ.

Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.