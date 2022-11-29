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Порошенко показал, как выглядит броневик Shield после обстрела "Градом"

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Вторник 29 ноября 2022 10:38
Порошенко показал, как выглядит броневик Shield после обстрела "Градом" Фото: броневик Shield после обстрела "Градом" (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Итальянская бронемашина MLS Shield, которую в августе Петр Порошенко с волонтерами передал украинским десантникам, прошла испытание "Градом".

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Благодаря этой бронемашине - семеро парней, членов экипажа, остались живы, в прямом смысле, прорвавшись сквозь "Град". Это произошло несколько дней назад. И это уже второй броневик, вывезший своих пассажиров из ада и сохранивший их жизнь", - написал Порошенко.

Как известно, две недели назад еще один броневик MLS Shield попал под минометный обстрел. Тогда мина попала в капот, но экипаж тоже уцелел.

11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа громад". Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.

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