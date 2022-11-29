Порошенко показал, как выглядит броневик Shield после обстрела "Градом"

"Благодаря этой бронемашине - семеро парней, членов экипажа, остались живы, в прямом смысле, прорвавшись сквозь "Град". Это произошло несколько дней назад. И это уже второй броневик, вывезший своих пассажиров из ада и сохранивший их жизнь", - написал Порошенко.