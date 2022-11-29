Порошенко показав, як виглядає броньовик Shield після обстрілу "Градом"

Італійська бронемашина MLS Shield, яку у серпні Петро Порошенко з волонтерами передав українським десантникам, пройшла випробування "Градом".

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Завдяки цій бронемашині - семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі, в прямому сенсі, прорвавшись крізь "Град". Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя", - написав Порошенко.