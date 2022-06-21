Порошенко показав підготовлені автівки для фронту

Волонтери спільно з Фондом Порошенка зібрали майже 20 млн гривень на 24 пікапи для десантно-штурмових військ.

За його словами, перш ніж нові Mitsubishi L 200 передати на фронт, їх ретельно готують - перефарбовують у камуфляж, міняють гуму для того, щоб машина не боялась жодної багнюки.

Також дооснащують набором інструментів, тентом, бензопилкою, маскувальною сіткою та іншим необхідним на передовій спорядженням.

"Майже 16 млн гривень було витрачено на ці 24 неймовірні машини. Ще майже 4 млн було витрачено на дообладнання. І всього - це майже 20. В тому числі 10 млн - це ваші гроші, а 10 - мої з Мариною. І ми об’єдналися разом" - додав Порошенко.

Як відомо, підтримка Збройних сил України - пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).