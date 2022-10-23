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Порошенко передал на благотворительный аукцион трофей из Херсонской области

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Воскресенье 23 октября 2022 13:49
Порошенко передал на благотворительный аукцион трофей из Херсонской области Фото: Петр и Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Активисты "Солидарной молодежи" и ОО "Твои ворота" организовали благотворительную выставку-аукцион "Несокрушимые" для сбора средств на поддержку ВСУ. Среди лотов - работы молодых художников.

Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

Художники использовали для своих патриотических инсталляций гильзы, обломки танков и каски вражеской армии, собранные на местах боев после деоккупации украинских территорий.

Аукцион поддержали Петр и Марина Порошенко - они передали три уникальных лота. Фонд Порошенко также традиционно удвоит сумму, собранную волонтерами.

"Несокрушимые - за последние месяцы это слово стало синонимом слова "украинцы". Мы упорно и уверенно даем отпор оккупантам. Мы боремся и идем вперед. Мы просто живем каждый день. "Несокрушимые" - именно такое название имеет сегодняшняя выставка-аукцион, которую мы открываем для того чтобы собрать средства в поддержку украинских Вооруженных сил", - сказала на открытии выставки Марина Порошенко.

Она также представила одну из работ, изготовленную воспитанниками инклюзивного центра из Рубежного в 2018 году. Картина называется "Аист из Рубежного".

Порошенко передал на благотворительный аукцион трофей из Херсонской области

Еще один лот - карта Украины 1918, уникальный документ, показывающий этнические границы Украины - с Крымом, Курщиной и Кубанью.

Порошенко передал на благотворительный аукцион трофей из Херсонской области

В свою очередь Порошенко передал на аукцион российский автомат, который "затрофеили" бойцы 206-го батальона в Херсонской области.

Порошенко передал на благотворительный аукцион трофей из Херсонской области

Аукцион продлится в течение недели. На собранные деньги планируют приобрести для бойцов на фронт автомобиль и зимнюю одежду.

Страницы благотворительного аукциона в Facebook и Instagram

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Петр Порошенко Херсонская область