Помістіть це в зливний бачок і ви отримаєте дезінфекцію і прекрасний аромат

Поганий запах може бути постійною проблемою в туалетах. Незважаючи на регулярне технічне обслуговування, він може бути постійним і набридливим. Відкрийте для себе дешевий, простий і геніальний трюк, щоб позбутися від нього на довгий час.
Цей дешевий, простий і геніальний трюк, допоможе позбутися від запаху на довгий час, пише Sante.
Іноді неприємні запахи можуть бути стійкими і являти собою справжню повсякденну проблему.
Цей трюк корисний не тільки для дезінфекції, але і для ароматизації ваших туалетів.
Простий спосіб побороти запах в туалеті
Для цього вам знадобиться рідке мило для рук, харчова сода і зубна паста зі смаком м'яти. Інгредієнти змішайте в рівних пропорціях, в кількості однієї столової ложки. Перемішуйте суміш, поки не отримаєте однорідний препарат. Пересипте його в поліетиленовий пакет і щільно зав'яжіть. Потім проткніть голкою близько 20 отворів в поліетиленовому пакеті.
Помістіть пакет в бачок унітазу. Він буде пахнути у вашому туалеті протягом декількох днів.
Крім використання цієї зубної пасти, харчової соди і мильної пасти, є й інші оригінальні методи, які допоможуть позбутися від неприємного запаху в туалеті.
Харчова сода
Харчова сода - один з кращих засобів для позбавлення від неприємного запаху в туалеті. Ви можете насипати в миску невелику миску, повну харчової соди, і вуаля!
Білий оцет - ідеальний натуральний інгредієнт для виконання різних завдань з прибирання, в тому числі для видалення неприємних запахів. Завдяки своїй дезинфікуючій дії він не тільки ретельно очистить унітаз, але і дезодорує поверхню.
Щодня провітрюйте ванну кімнату
Провітрюйте туалет не менше 10 хвилин, щоб уникнути неприємних запахів.
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