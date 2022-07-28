Помістіть це в зливний бачок і ви отримаєте дезінфекцію і прекрасний аромат

Іноді неприємні запахи можуть бути стійкими і являти собою справжню повсякденну проблему.

Цей трюк корисний не тільки для дезінфекції, але і для ароматизації ваших туалетів.

Простий спосіб побороти запах в туалеті



Для цього вам знадобиться рідке мило для рук, харчова сода і зубна паста зі смаком м'яти. Інгредієнти змішайте в рівних пропорціях, в кількості однієї столової ложки. Перемішуйте суміш, поки не отримаєте однорідний препарат. Пересипте його в поліетиленовий пакет і щільно зав'яжіть. Потім проткніть голкою близько 20 отворів в поліетиленовому пакеті.

Помістіть пакет в бачок унітазу. Він буде пахнути у вашому туалеті протягом декількох днів.

Крім використання цієї зубної пасти, харчової соди і мильної пасти, є й інші оригінальні методи, які допоможуть позбутися від неприємного запаху в туалеті.

Харчова сода

Харчова сода - один з кращих засобів для позбавлення від неприємного запаху в туалеті. Ви можете насипати в миску невелику миску, повну харчової соди, і вуаля!

Білий оцет - ідеальний натуральний інгредієнт для виконання різних завдань з прибирання, в тому числі для видалення неприємних запахів. Завдяки своїй дезинфікуючій дії він не тільки ретельно очистить унітаз, але і дезодорує поверхню.

Щодня провітрюйте ванну кімнату

Провітрюйте туалет не менше 10 хвилин, щоб уникнути неприємних запахів.