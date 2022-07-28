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Помістіть це в зливний бачок і ви отримаєте дезінфекцію і прекрасний аромат

Фото: Як впоратися в туалеті з неприємним запахом (freepik.com)
Автор: Styler

Поганий запах може бути постійною проблемою в туалетах. Незважаючи на регулярне технічне обслуговування, він може бути постійним і набридливим. Відкрийте для себе дешевий, простий і геніальний трюк, щоб позбутися від нього на довгий час.

Цей дешевий, простий і геніальний трюк, допоможе позбутися від запаху на довгий час, пише Sante.

Іноді неприємні запахи можуть бути стійкими і являти собою справжню повсякденну проблему.

Цей трюк корисний не тільки для дезінфекції, але і для ароматизації ваших туалетів.

Простий спосіб побороти запах в туалеті

Для цього вам знадобиться рідке мило для рук, харчова сода і зубна паста зі смаком м'яти. Інгредієнти змішайте в рівних пропорціях, в кількості однієї столової ложки. Перемішуйте суміш, поки не отримаєте однорідний препарат. Пересипте його в поліетиленовий пакет і щільно зав'яжіть. Потім проткніть голкою близько 20 отворів в поліетиленовому пакеті.

Помістіть пакет в бачок унітазу. Він буде пахнути у вашому туалеті протягом декількох днів.

Крім використання цієї зубної пасти, харчової соди і мильної пасти, є й інші оригінальні методи, які допоможуть позбутися від неприємного запаху в туалеті.

Харчова сода
Харчова сода - один з кращих засобів для позбавлення від неприємного запаху в туалеті. Ви можете насипати в миску невелику миску, повну харчової соди, і вуаля!

Білий оцет - ідеальний натуральний інгредієнт для виконання різних завдань з прибирання, в тому числі для видалення неприємних запахів. Завдяки своїй дезинфікуючій дії він не тільки ретельно очистить унітаз, але і дезодорує поверхню.

Щодня провітрюйте ванну кімнату
Провітрюйте туалет не менше 10 хвилин, щоб уникнути неприємних запахів.

Раніше ми писали, навіщо в унітаз класти зубчики часнику.

Також експерти розповіли, які речі ні в якому разі не можна змивати в унітаз, щоб не міняти потім сантехніку.

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