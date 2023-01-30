Умерла исполнительница роли Венздей в "Семейке Адамсов": что известно

Лиза Лоринг, известная по роли Венздей в сериале "Семейка Адамсов", умерла в возрасте 64 лет. Она попала в больницу с инсультом, и после 3 дней борьбы за жизнь Лизы врачи все же не смогли ее спасти.

Что известно об американской актрисе - читайте ниже в материале Styler.

Причина смерти Лизы Лоринг

28 января актриса попала в больницу с инсультом. Врачи пытались стабилизировать ее состояние несколько дней подряд, однако им этого не удалось. Смерть Лизы Лоринг подтвердила дочь Ванесса

"Она ушла мирно, обе дочери держали ее за руки", - прокомментировала Ванесса для издания Variety.

Лиза Лоринг (фото: Getty Images)

Биография актрисы

Лиза Лоринг - известная американская актриса, славу которой принесла роль Венздей в сериале "Семейка Адамсов". В 3 года она начала работать моделью и появилась в эпизоде популярного к тому времени сериала.

Когда девочке было 16, ее мать скончалась от алкоголизма. В том же возрасте Лоринг вышла замуж и родила первую дочь. С первым мужем она развелась после года общего при жизни, а уже через 8 лет она вышла замуж и стала мамой во второй раз.

Лиза Лоринг в разные годы жизни (фото: Getty Images)

Также в жизни Лоринга присутствовали отношения с порноактером и героиновая зависимость, от которой она успешно излечилась.

Известность Лиза получила после выхода на экраны сериала "Семейка Адамсов", где она сыграла девочку Венздей. Тогда актрисе было всего 5 лет.

Фото из сериала "Семейка Адамсов"