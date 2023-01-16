Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: что о ней известно

Что известно о кинозвезде

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко в 55 км к востоку от Рима. Отец Джованни Лоллобриджида был достаточно богатым производителем мебели, который потерял все во время Второй мировой войны, поэтому семья была вынуждена сменить место жительства.

Джина с детства была достаточно талантливой. В 1945 году она зарабатывала как уличная художница, но всегда мечтала стать певицей или скульптором. Луиджину не раз приглашали сниматься в кино, но поначалу это не интересовало ее, и она отказывалась.

Молодая Джина Лоллобриджида (фото: ru.wikipedia.org)

Однако год спустя ее можно было увидеть на экранах в эпизодических ролях. В 1947 году актриса приняла участие в конкурсе красоты, где заняла третье место. Девушки-победительницы впоследствии также стали актрисами, но не такими известными как Джина.

В 1956 году Джина Лоллобриджида снялась в фильме "Самая красивая женщина в мире", который стал очень популярен. В этом фильме Лоллобриджида с успехом продемонстрировала разные грани своего таланта, исполнив все песни и арию из оперы Джакомо Пуччини "Тоска" сама.

Джина Лоллобриджида в юности (фото: ru.wikipedia.org)

В том же году за главную роль в этом фильме Джинни Лоллобриджиди была присуждена престижная итальянская кинопремия "Давид ди Донателло" в номинации "Лучшая актриса".

Джина Лоллобриджида занималась благотворительностью. В 2013 году Лоллобриджида продала свою коллекцию ювелирных изделий, среди которых были 22 драгоценных камня через аукцион. Он принес 3 800 000 евро.

У Джины есть внучка - чемпионка Италии по конькобежному спорту (фото: Getty Images)

Звезда пожертвовала почти 5 000 000 долларов людям, нуждающимся в лечении стволовыми клетками. С 2007 года Джина является почетной гражданкой Пьетразанты, где она организовала свою первую выставку скульптур.

При жизни Джина Лоллобриджида снялась более чем в 20 фильмах, завоевала столько же наград и навсегда запомнилась как талантливая и амбициозная актриса.

Джина Лоллобриджида в разные годы своей жизни (фото: Getty Images)