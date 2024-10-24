Умер культовый актер 1960-х, чей сын убил собственную мать

В 86 лет умер американский актер и писатель Рон Эли, известный по роли "Тарзана" в популярном сериале 1960-х.

Об этом сообщила его дочь Кирстен в своем Instagram, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Рон Эли умер

"Мир потерял одного из величайших людей, а я потеряла своего папу. Он был тем, кого люди называли героем. Он был актером, писателем, тренером, наставником, семьей и лидером. Он создал мощную волну положительного влияния, куда бы ни шел. Я знала его как своего отца, и это была честь для меня. Мой папа был моим миром: он был сильным и защитником, гениальным и смешным, стоическим и чувствительным, динамичным и мощным. Он был моим примером и вдохновением", - написала дочь звезды и показала серию архивных семейных фото.

"История жизни моего отца была историей настойчивости, бесконечной преданности своей семье и друзьям, а также примером смелости делать то, что было правильно. Мое величайшее утешение - знать, что мой папа теперь вместе с моей мамой и братом, но это также и моя величайшая печаль, потому что я скучаю по ним всем", - добавила Кирстен.

Архивные кадры с актером (фото: instagram.com/blonderambitions)

Рон Эли умер 29 сентября в собственном доме в Лос-Аламосе, Калифорния, но о его смерти стало известно только сейчас.

Актерская карьера Эли длилась более 40 лет. Наибольшую популярность он приобрел благодаря сериалу "Тарзан", который транслировали на NBC с 1966 по 1968 год. В этой ленте Эли выполнял все трюки самостоятельно, что привело к нескольким переломам костей и нападениям животных во время съемок.

Его спортивное телосложение также позволило ему сыграть главную роль в фильме "Док Сэвидж: Бронзовый человек". Помимо главных ролей, Эли часто играл второстепенные роли в многочисленных фильмах и сериалах.

В 2001 году Рон объявил о завершении актерской карьеры, однако в 2014 году он вернулся на экраны, появившись в ленте "Ожидая Амиша".

Кроме актерской деятельности знаменитость также писал романы, в частности "Ночные тени" (1994) и "Восточный пляж" (1995).

Архивные кадры с актером (фото: instagram.com/blonderambitions)

Личная жизнь Рона Эли и смертельная ссора

Его первой женой была его школьная любовь Кэтти, на которой он женился в 1959 году. Их брак продолжался до 1961 года.

Потом Рон женился во второй раз - на мисс Флориде, Валери Лундин, с которой имел троих детей: Кирстен, Кейтланд и Кэмерон.

15 октября 2019 года в результате семейной ссоры полиция прибыла в дом Рона в Санта-Барбаре, где нашли убитую Валери.

Ее убийство было связано с их сыном Кемероном, которого полиция застрелила, поскольку, по их словам, он "представлял угрозу". Сначала Кэмерон обвинял своего отца в убийстве матери: он позвонил в полицию и сделал именно такое заявление.

Архивные кадры с актером (фото: instagram.com/blonderambitions)