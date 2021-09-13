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Як отримати сертифікат вакцинації в "Дії": інструкція і корисні лайфхаки

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Понеділок 13 вересня 2021 21:11
Як отримати сертифікат вакцинації в "Дії": інструкція і корисні лайфхаки Фото: Як оформити сертифікат вакцинації (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Після отримання двох доз вакцини від коронавірусу українці можуть оформити собі електронний сертифікат вакцинації. Це особливо актуально для тих, хто збирається цього року у відпустку за кордон, а також у зв'язку з можливими змінами в карантинних обмеженнях.

Як оформити сертифікат вакцинації – читайте в нашому матеріалі нижче.

Що потрібно для оформлення сертифіката вакцинації

  • Пройти повний курс вакцинації - 2 дози CoviShield, Comirnaty, AstraZeneca, Moderna, CORONAVAC або одну препаратом Janssen.
  • Простежити, щоб ваші дані про вакцинацію вносилися в базу.
  • Звернутися до сімейного або особистого лікаря та отримати паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію з підписом лікаря і печаткою медичного закладу.

Як отримати внутрішній і міжнародний сертифікат вакцинації в додатку "Дія"

Встановити додаток "Дія" на свій телефон. Якщо у вас додаток стоїть вже давно - поновіть його. Якщо і цей варіант не сильно допоміг - видаліть додаток з телефону, запустіть очищення, а потім знову встановіть.

Авторизуйтесь в додатку.

Зайдіть в меню "Послуги" і натисніть "Сovid-сертифікати".

Як отримати сертифікат вакцинації в &quot;Дії&quot;: інструкція і корисні лайфхаки

Почнеться генерація сертифіката, і спочатку відкриється Заява на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я – його потрібно завірити електронним підписом "Дія.Підпис".

Як отримати сертифікат вакцинації в &quot;Дії&quot;: інструкція і корисні лайфхаки

Згенеруйте "Дія.Підпис". Саме в цьому місці у користувачів починаються проблеми. Система пропонує користувачеві нахилити голову вправо або вліво, а також повернути голову вправо-вліво.

Системі PhotoID може не вистачати освітлення або навпаки – світло занадто яскраве. Спробуйте встати біля світлої стіни. А при поворотах голови не робіть різких рухів – система не встигає відреагувати, повертайте голову плавно і стежте, щоб ваше обличчя не випадало із зеленої рамки.

Після цього придумайте код з п'яти цифр, щоб ввести його і повторити.

Підпишіть Заяву "Дія.Підпис".

Як отримати сертифікат вакцинації в &quot;Дії&quot;: інструкція і корисні лайфхакиОтримайте сертифікат в смартфоні. Він автоматично генерується у двох версіях - внутрішній і міжнародний. Якщо натиснути на сам сертифікат, то зображення перевернеться і відкриється QR-код. Він вам стане в пригоді для поїздок за кордоном.

Як зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, обидва сертифікати матимуть термін дії - пів року. Потім потрібно буде відмовитися від нього і зробити новий.

Як зробити сертифікат вакцинації

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що популярні країни вводять нові правила карантину для туристів.

А також розповідали про те, у яких країнах не діють українські автомобільні права.

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