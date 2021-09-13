Как получить сертификат вакцинации в "Дие": инструкция и полезные лайфхаки

После получения двух доз вакцины от коронавируса украинцы могут оформить себе электронный сертификат вакцинации. Это особенно актуально для тех, кто собирается в этом году в отпуск за границу, а также в связи с возможными изменениями в карантинных ограничениях.

Что нужно для оформления сертификата вакцинации

Пройти полный курс вакцинации – 2 дозы CoviShield, Comirnaty, AstraZeneca, Moderna, CORONAVAC или одну препаратом Janssen.

Проследить, чтобы ваши данные о вакцинации вносились в базу.

Обратиться к семейному или лечащему врачу и получить бумажный международный сертификат о вакцинации с подписью врача и печатью медицинского учреждения.

Как получить внутренний и международный сертификат вакцинации в приложении "Дия"

Установить приложение "Дия" на свой телефон. Если у вас приложение стоит уже давно – обновите его. Если и этот вариант не сильно помог – удалите приложение с телефона, запустите очистку, а потом снова установите.

Авторизуйтесь в приложении.

Зайдите в меню "Услуги" и нажмите "COVID-сертификаты".

Начнется генерация сертификата, и сначала откроется Заявление на передачу данных из электронной системы здравоохранения – его нужно заверить электронной подписью "Дия. Подпись".

Сгенерируйте "Дия. Подпись". Именно в этом месте у пользователей начинаются проблемы. Система предлагает пользователю наклонить голову вправо или влево, а также повернуть голову вправо-влево.

Системе PhotoID может не хватать освещения или наоборот – свет слишком яркий. Попробуйте встать возле светлой стены. А при поворотах головы не делайте резких движений – система не успевает отреагировать, поворачивайте голову плавно и следите, чтобы ваше лицо не выпадало из зеленой рамки.

После этого придумайте код из пяти цифр, чтобы ввести его и повторить.

Подпишите Заявление "Дия. Подпись".

Получите сертификат в смартфоне. Он автоматически сгенерируется в двух версиях – внутренний и международный. Если нажать на сам сертификат, то изображение перевернется и откроется QR-код. Он вам пригодится для поездок за границей.

Как отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, оба сертификата будут иметь срок действия – полгода. Потом нужно будет отказаться от него и сделать новый.

Как сделать сертификат вакцинации