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Как получить сертификат вакцинации в "Дие": инструкция и полезные лайфхаки

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Понедельник 13 сентября 2021 21:11
Как получить сертификат вакцинации в "Дие": инструкция и полезные лайфхаки Фото: Как оформить сертификат вакцинации (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

После получения двух доз вакцины от коронавируса украинцы могут оформить себе электронный сертификат вакцинации. Это особенно актуально для тех, кто собирается в этом году в отпуск за границу, а также в связи с возможными изменениями в карантинных ограничениях.

Как оформить сертификат вакцинации – читайте в нашем материале ниже.

Что нужно для оформления сертификата вакцинации

  • Пройти полный курс вакцинации – 2 дозы CoviShield, Comirnaty, AstraZeneca, Moderna, CORONAVAC или одну препаратом Janssen.
  • Проследить, чтобы ваши данные о вакцинации вносились в базу.
  • Обратиться к семейному или лечащему врачу и получить бумажный международный сертификат о вакцинации с подписью врача и печатью медицинского учреждения.

Как получить внутренний и международный сертификат вакцинации в приложении "Дия"

Установить приложение "Дия" на свой телефон. Если у вас приложение стоит уже давно – обновите его. Если и этот вариант не сильно помог – удалите приложение с телефона, запустите очистку, а потом снова установите.

Авторизуйтесь в приложении.

Зайдите в меню "Услуги" и нажмите "COVID-сертификаты".

Как получить сертификат вакцинации в &quot;Дие&quot;: инструкция и полезные лайфхаки

Начнется генерация сертификата, и сначала откроется Заявление на передачу данных из электронной системы здравоохранения – его нужно заверить электронной подписью "Дия. Подпись".

Как получить сертификат вакцинации в &quot;Дие&quot;: инструкция и полезные лайфхаки

Сгенерируйте "Дия. Подпись". Именно в этом месте у пользователей начинаются проблемы. Система предлагает пользователю наклонить голову вправо или влево, а также повернуть голову вправо-влево.

Системе PhotoID может не хватать освещения или наоборот – свет слишком яркий. Попробуйте встать возле светлой стены. А при поворотах головы не делайте резких движений – система не успевает отреагировать, поворачивайте голову плавно и следите, чтобы ваше лицо не выпадало из зеленой рамки.

После этого придумайте код из пяти цифр, чтобы ввести его и повторить.

Подпишите Заявление "Дия. Подпись".

Как получить сертификат вакцинации в &quot;Дие&quot;: инструкция и полезные лайфхакиПолучите сертификат в смартфоне. Он автоматически сгенерируется в двух версиях – внутренний и международный. Если нажать на сам сертификат, то изображение перевернется и откроется QR-код. Он вам пригодится для поездок за границей.

Как отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, оба сертификата будут иметь срок действия – полгода. Потом нужно будет отказаться от него и сделать новый.

Как сделать сертификат вакцинации

Напомним, ранее мы писали о том, что популярные страны вводят новые правила карантина для туристов.

А также рассказывали о том, в каких странах не действуют украинские автомобильные права.

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Вакцинация Дия
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