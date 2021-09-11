Отримання посилок в почтоматах "Нової пошти" хочуть заборонити: розгорається скандал

У Раді затвердили законопроєкт, в якому йдеться про нові вимоги до одержувачів міжнародних посилок. Відтепер, щоб отримати посилку потрібно надати поштовому оператору копію паспорта та ідентифікаційного коду (ІПН).

Що відомо про законопроєкт

Автори документу кажуть, що документ дозволить посилити боротьбу з контрабандою в Україні. Однак, для цього вони хочуть підвищити ефективність митного контролю та оформлення міжнародних відправлень.

Тому відповідний законопроєкт повинен створити умови для здешевлення і полегшення адміністрування та обліку відправлень.Окрім того, для цього мають запровадити електронні реєстри відправлень, а всі дані для них мають подавати оператори й експрес - перевізники.

Пояснювальна записка законопроєкту (скрін: w1.c1.rada.gov.ua)

Поштові оператори проти

Як пише UBR.ua, поштові оператори вже заявили, що в Україні контрабанда надходить через кордон, а не через посилки та операторів.

За словами директора "Нова Пошта Глобал" Юрія Беневітського, через поштових та експрес-операторів контрабанда не надходить.

"Вони – "білі" компанії з е-реєстрами, які подаються до митниці. Плюс, при експрес-доставлянні немає можливості якимось чином провести вантаж, який не буде задекларовано або неоформлено", – заявив директор.

Також він додав, що на кордоні вже 30 років процвітає контрабанда.

Окрім того, Беневітський зазначив, що на даному етапі логістична компанія в Україні не готова ні до збору, ні до верифікації даних користувачів. Також, коли клієнти купують товар на торговому майданчику, у них не запитують копії паспорта або ідентифікаційного коду, адже це незаконно.

"Якщо ми почнемо збирати ці дані, то питання: як ми будемо це верифікувати? У нас мільйони посилок на місяць. Як зібрати зі стількох людей паспортні дані? І як перевірити, що це саме ті люди? Верифікація проходить на моменті купівлі, а не при доставленні або митному оформленні", – стверджує Юрій Беневітський.

Колапс на почтах

Коли приймуть закон, то люди більше не зможуть отримувати закордонні посилки через абонентські скриньки в своїх будинках чи поштоматах. Відповідно через це утворяться величезні черги у відділеннях.

До того ж збільшиться час видачі конкретного замовлення. Оскільки працівникові відділення треба буде не тільки перевірити документи, а й внести всі дані в реєстр.

Тому система доставляння буде паралізована по всій країні і від цього постраждають лише клієнти, які замовляють товари для себе.