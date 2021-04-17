Під Полтавою чоловік пропонував маленьким школярам інтимну фотосесію за гроші

Під Полтавою чоловік поширював листівки серед учнів молодших класів різних шкіл непристойного змісту, пропонуючи хлопчикам знятися в інтимній фотосесії за гроші.

Про це 17 квітня передали в прес-службі поліції Полтавської області.

Зловмисника вдалося викрити завдяки кмітливому 10-річному школяру, який показав вчителю цю рукописну записку. Та поінформувала директора, яка і звернулася до правоохоронців.

У записці було написано наступне: "Шукаю хлопчика від 8-12 років для порно фотосесії для сайту ... Таємницю гарантую. Сплачую 100 гривень на годину....".

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Незабаром слідчі встановили підозрюваного. Ним виявився 31-річний полтавець. За місцем його проживання було проведено обшук, в ході якого виявили записки аналогічного змісту, фотоапарат, комп'ютерну техніку, а також ряд інших речових доказів, розповів т.в.о. заступника начальника управління міграційної поліції Полтавської області Андрій Полонський.

Фігуранту вже повідомили про підозру у замаху на розбещення малолітніх. Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розслідування здійснюється за ст. 15 год. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - замах на вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.

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