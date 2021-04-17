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Під Полтавою чоловік пропонував маленьким школярам інтимну фотосесію за гроші

Новость на русском → Полтавська область, Субота 17 квітня 2021 17:00
Під Полтавою чоловік пропонував маленьким школярам інтимну фотосесію за гроші Фото: український поліцейський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Полтавою чоловік поширював листівки серед учнів молодших класів різних шкіл непристойного змісту, пропонуючи хлопчикам знятися в інтимній фотосесії за гроші.

Про це 17 квітня передали в прес-службі поліції Полтавської області.

Зловмисника вдалося викрити завдяки кмітливому 10-річному школяру, який показав вчителю цю рукописну записку. Та поінформувала директора, яка і звернулася до правоохоронців.

У записці було написано наступне: "Шукаю хлопчика від 8-12 років для порно фотосесії для сайту ... Таємницю гарантую. Сплачую 100 гривень на годину....".

Під Полтавою чоловік пропонував маленьким школярам інтимну фотосесію за гроші

Під Полтавою викрили педофіла, який планував розбестити дітей (фото: pl.npu.gov.ua)

Незабаром слідчі встановили підозрюваного. Ним виявився 31-річний полтавець. За місцем його проживання було проведено обшук, в ході якого виявили записки аналогічного змісту, фотоапарат, комп'ютерну техніку, а також ряд інших речових доказів, розповів т.в.о. заступника начальника управління міграційної поліції Полтавської області Андрій Полонський.

Фігуранту вже повідомили про підозру у замаху на розбещення малолітніх. Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розслідування здійснюється за ст. 15 год. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - замах на вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.

Під Полтавою чоловік пропонував маленьким школярам інтимну фотосесію за гроші

Під Полтавою затримали підозрюваного в спробі розбестити дітей (фото: pl.npu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що під Києвом в дитячих садках орудував педофіл-фотограф, і після затримання з'явилося відео з його зізнаннями.

Також повідомлялося, що в Одесі педофіл роками ґвалтував школярок, яких шантажував інтимними фото.

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