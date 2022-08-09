У Польщі знесли пам'ятник Червоній армії: відео і фото декомунізації

У польському Мальборку на півночі країни в Поморському воєводстві демонтували пам'ятник Червоній армії, що ознаменувало завершення процесу декомунізації міста, що почався ще в 1989 році.

Таким чином Інститут національної пам'яті Польщі виконав рішення про демонтаж пам'ятника із зіркою, який з 1945 року стояв у Мальборку на вул.Сікорського.

Місцеві жителі тривалий час виступали проти того, щоб пам'ятник Червоної армії був у публічному просторі міста, а після повномасштабного нападу РФ на Україну висловлювання про необхідність знесення помітно пожвавилися.

Так, монумент був виключений з обласного реєстру пам'яток, і в Інституту з'явилося "зелене світло" для здійснення демонтажу.

Відео: у Мальборку знесли пам'ятник Червоній армії 9 серпня

За процесом знесення пам'ятника Червоної Армії спостерігали випадкові перехожі, і заступник міністра державного майна Кароль Рабенда разом з президентом Інституту національної пам'яті Каролем Навроцьким.

У польському Мальборку завершили декомунізацію, демонтувавши пам'ятник Червоній армії (фото: Анна Шаде / malbork.naszemiasto.pl)

"Ми можемо говорити про історичний момент, адже це завершення процесу декомунізації в Мальборку. У 1989 році це був природний процес, але цей пам'ятник засвідчив, що він так і не був повністю завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця для символів російського або радянського імперіалізму", - наголосив Рабенда.

У Польщі знесли пам'ятник Червоній армії в Мальборку 9 серпня (фото: Анна Шаде / malbork.naszemiasto.pl)

Знесення об'єкта також задокументував Патрік Павловський, президент Історичного товариства 5-ї Вільнюської бригади Армії Крайової.

"Асоціація частенько виступала ініціаторами демонтажу цього російського монумента. Думаю сьогодні щасливий день для жителів Мальборка і не тільки. Ця падаюча зірка, зірка смерті, символізує те, що ще один пам'ятник зникає і потрапляє на звалище історії", - резюмує Павловський.

Демонтаж Пам'ятника Червоної армії в польському місті Мальборк (фото: Анна Шаде / malbork.naszemiasto.pl)