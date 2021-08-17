Поліція спіймала байкерів, які жорстоко побили молоду пару в Черкасах (відео)

Поліцейські затримали байкерів, які напали і побили молоду пару в Черкасах у центрі міста близько трьох тижнів тому за те, що вони вирішили обігнати колону мотоциклістів. Зловмисники тоді також розгромили їх машину, після чого зникли з місця події. Тепер правоохоронці оголосили трьом хуліганам про підозру.

Про це передали в прес-службі поліції Черкаської області.

Фігурантами справи стали двоє жителів Закарпатської області та один житель Черкас. Також за місцем їх проживання були проведені обшуки.

"Подія, яка набула суспільного резонансу, сталася 28 липня. Група байкерів під час конфлікту побила молодих людей на бульварі Шевченка та пошкодила їхній автомобіль Mazda-626. Потерпілих госпіталізували до Третьої міської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці встановили обставини конфлікту, вилучили речові докази та записи з камер відеоспостереження по ходу руху мотоциклістів. Незабаром особи зловмисників вдалося встановити, а потім - їх затримати.

Одному фігуранту повідомили про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України), розповіли в поліції. Ще двом - жителю Черкас та жительці Закарпаття - оголосили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко додав, що досудове розслідування триває, також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, що напад групи байкерів на хлопця і дівчину тоді потрапив на камеру спостереження. На кадрах було видно, що дівчину схопили за волосся і протягли по асфальту. Виглядало так, що зробила це дівчина-байкер. Але після цього до лежачої дівчини підійшов чоловік і вдарив її рукою по обличчю. Інші мотоциклісти взялися за машину молодих людей, і вибили в ній все скло.

Відео: поліція спіймала байкерів, які побили хлопця і дівчину в Черкасах