Полиция Борисполя спасла хищную птицу, которая была сильно травмирована: чрезвычайная история (фото)

В городе Борисполь Киевской области правоохранители нашли и спасли хищную птицу - канюка. Животное было сильно травмированным, поэтому без медицинской помощи не обошлось.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Центра спасения диких животных в Facebook .

История спасения

Полиция Борисполя доставила в Центр травмированного канюка. Что случилось с птицей, неизвестно, однако очевидно он попал в сложную ситуацию. Канюку диагностировали черепно-мозговую травму, левая нога получила серьезные повреждения, раздроблена кость.

Травмирование дикой птицы (фото: Facebook/Центр спасения диких животных)

Команда медиков приняла все необходимые меры для оказания срочной помощи канюку. Специалисты наложили гипс на поврежденную левую ногу с целью дальнейшего восстановления и назначили дальнейшее лечение.

В больнице канюку помогли для более быстрого выздоровления (фото: Facebook/Центр спасения диких животных)

"Этот случай свидетельствует о важности сотрудничества между властью и общественностью для обеспечения безопасности и защиты дикой природы. Нам важно помнить о необходимости сохранения и восстановления природных экосистем и их мест обитания, а также о значимости помощи и реабилитации травмированных животных", - отметили зоозащитники.

Справка

Канюк обыкновенный, половик - это вид хищных птиц семьи ястребовых. В Украине самая многочисленная хищная птица; в разных регионах оседлый, кочевой или перелетный.

Этот вид распространен практически по всей Европе. Обычно ведет оседлый образ жизни, и только птицы одного подвида являются перелетными. Именно они на зиму мигрируют на юг Азии или в Африку.

Поселяется канюк неподалеку от открытых пространств: на холмистых участках хвойных и лиственных лесов, в тугаевых лесах.

Гнездовую популяцию в Европе оценивают в 814 000-1 390 000 пар, что составляет около 75% от общей численности вида. Ее оценивают в 2 100 000-3 700 000 взрослых особей.

Канюков обычного вида иногда приручают и дрессируют для охоты на куропаток и молодых кроликов. Людей, дрессирующих охотничьих соколов и канюков, называют сокольниками.

В естественных условиях живет до 26 лет, в неволе - до 30 лет.