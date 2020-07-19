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Полетіти в Туреччину з України у серпні буде не можна: названа причина

Туреччина, Неділя 19 липня 2020 10:31
Полетіти в Туреччину з України у серпні буде не можна: названа причина
Туреччина (ілюстративне фото: canva.com)

Курорти Туреччини можуть закритися для українців через росіян

Полетіти в Туреччину з України у серпні буде швидше за все не можна. Експерти пов'язують це з тим, що з 1-го липня курортна країна відкривається для громадян Росії, де зберігається високий рівень захворюваності на коронавірус. При цьому Туреччина може знову потрапити в "червону зону" і втратити десятки тисяч туристів.

Як розповіла співзасновник українського національного туроператора Олена Бойко, в разі закриття турецьких пляжів, українцям все ще є куди полетіти на відпочинок.

Коментуючи ситуацію з державами, куди мають доступ українські туристи, Бойко сказала, що серед доступних напрямків з України – Албанія і Чорногорія.

"З хорошого – Албанію винесли з "червоної зони" і внесли в "зелену". Людям, які прибувають назад, не треба робити тести по поверненні. Споконвічно улюблена Чорногорія теж не потребує тестів при в'їзді туди. Сподіваємося, що відкриється ще. Проте Туреччина ввійде в середині серпня в "червону зону". Це моя особиста думка, тому що з 1 серпня на турецькі курорти дозволений в'їзд російським громадянам, а там епідемічна ситуація одна з найгірших у світі", - заявила вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як відомо, українські туристи, які повертаються з держав "червоної" зони повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найкрасивіші та безлюдні пляжі України.

Раніше ми також писали, що українка розповіла про "карантинний" перельот в Туреччину.

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