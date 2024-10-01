Покров Пресвятой Богородицы 2024: главные приметы и запреты дня
Сегодня, 1 октября, праздник - православные украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Праздник Покров Пресвятой Богородицы имеет большое значение для верующих, хотя и не принадлежит к двенадцатым праздникам. Оно связано с событиями 10 века, когда жители Константинополя молились во Влахернском храме во время осады города войском русов во главе с Аскольдом.
По легенде Пресвятая Богородица предстала перед ними и покрыла своим омофором, защищая их от врагов. Внезапная буря уничтожила нападающих, а горожане остались целы. После крещения Руси праздник стал частью украинской традиции, а запорожские казаки особенно чтили Богородицу как свою покровительницу. Современные военные также молятся Марии о защите своих родных.
Покров Пресвятой Богородицы (изображение: википедия)
Что нельзя делать сегодня, 1 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить и ссориться
- Трудно работать, заниматься ремонтом
- Думать о плохом, скучать
- Сплетничать, наговаривать на других
- Подстригать волосы и ногти, мыться.
Также нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем лучше и богаче будет стол на праздник и теплее прием для гостей, тем больше будет достатка в доме.
Кроме того, не рекомендуется отказывать сватам. В народе существовала примета: если девушка трижды откажет сватам, то считалось, что следующие три года она не сможет выйти замуж и останется "сидеть в девках".
Народные приметы и традиции этого дня
- С березы опали не все листья - к снежной зиме
- Птицы еще не улетели - зима придет поздно
- Журавли уже улетели в тёплые края - к морозам
- Дует восточный ветер - в ближайшее время будет тепло
- На огороде высокий сорняк - зима будет снежной.
С давних времен на Покров пекли блины, чтобы задобрить домового. По вечерам накрывали праздничные столы, при этом обязательно делились угощениями с бедными и сиротами.
Молодежь традиционно собиралась на вечерние посиделки, а к девушкам ссылали сватов. После этого дня часто начинали праздновать свадьбу, заключать браки или объявлять о помолвке.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День защитников и защитниц Украины
- День ветерана
- День украинского казачества
- Всемирный день вегетарианства
- Международный день кофе
- Всемирный день тату мастера.
Ранее мы рассказывали об Йом Кипур 2024 - традициях и обрядах великого праздника.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Церковный календарь УПЦ, Википедия.