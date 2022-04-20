Як пофарбувати яйця на Великдень і не отруїтися: названі небезпечні барвники

Фарбування яєць поряд з випіканням пасок - одні з головних традицій святкування Великодня. Тут важливо дотримуватися ряду правил, які можуть зберегти здоров'я.

Від яких барвників для яєць слід відмовитися - читайте нижче в матеріалі Styler .

Яйця можна пофарбувати покупними барвниками, тоді ви отримаєте величезний спектр кольорів - червоні, зелені, сині, навіть чорні. Їх можна зробити матовими і глянцевими.

Можна пофарбувати їх натуральними барвниками, які, як правило, не дадуть сильної насиченості і яскравості. Ще можна скористатися спеціальними термонаклейками, тоді і фарбувати нічого не потрібно - зварити і далі по інструкції.

Натуральні барвники можуть підійти не всім

Мабуть, найпопулярніший - це цибулиння, яка дасть яйцям приємний коричневий колір.

Також можна використовувати каркаде, буряк, моркву, бузину, горобину, червонокачанну капусту, чорну смородину, листя плюща, дубову, яблуневу і грушеву кору, шпинат, кропиву, ромашку, кмин, шафран, чай, каву і так далі.

Натуральні барвники відносно безпечні. Але є "але": Індивідуальна алергія на той чи інший продукт, який використовувався при фарбуванні.

Що не так зі штучними барвниками?

Ви можете вирішити, що фарба все одно поверх шкаралупи, тому в чому проблема? Але це не зовсім так: буває, що яйця тріскаються і барвник потрапляє всередині. І не забувайте, що шкаралупу ви будете чистити руками, на яких фарба може залишатися.

Як пише DW, барвники, дозволені для використання в харчовій промисловості, в загальному і цілому вважаються безпечними, але деякі з них можуть викликати у особливо чутливих людей так звані псевдоалергії.

Особливо часто причиною таких алергічних реакцій стають азобарвники - азотовмісні сполуки. Вони можуть викликати у алергіків почервоніння шкіри, свербіж або навіть загострення нейродерміту, а то і напад астми.

Уважно вивчіть упаковку з барвником на наявність "Е-шок"

Відмовтеся від барвника з таким складом:

Е-122 (азорубін, червоний колір),

Е-102 (тартразин, жовтий колір),

Е-104 (жовтий хіноліновий, жовто-зелений колір),

Е-151 (чорний блискучий BN, синій колір).

У багатьох країнах ці барвники взагалі заборонені.

А ось Е-140 (хлорофіл, зелений колір) або Е-160 (біксин, жовтий колір) вважаються абсолютно нешкідливими.