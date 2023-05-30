Улучшает пищеварение и здоровье кожи: вот какой фрукт следует есть всем

Обычно в начале лета все интересуются, как выбрать черешню или клубнику, а в конце то же самое происходит с арбузом. Такая ягода, как арбуз, содержит много полезных веществ, необходимых организму.

Чем полезен арбуз

Летная ягода содержит немало полезных веществ: пищевые волокна, магний, калий, витамин С и витамин А, ликопен и другие каротиноиды.

Согласно новому исследованию ученых, опубликованному в Nutrients, употребление арбуза действительно может помочь снизить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней и улучшить качество диеты.

В ходе исследования, которое длилось с 2003 по 2018 годы, специалисты проанализировали данные людей, часто потреблявших арбуз. В результате было обнаружено, что в организме было увеличено количество питательных веществ.

В частности, благодаря ликопену в составе арбуза снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти от этих болезней.

Сколько калорий

Основное преимущество и в том, что калорийность арбуза - всего 30 килокалорий на 100 граммов. Также в этом составе много воды и мало жиров, что является идеальным вариантом перекуса для людей, пытающихся похудеть.

Также ягода помогает снизить кровяное давление, мышечные боли, улучшает пищеварение и здоровье кожи.

В сутки врачи и диетологи рекомендуют есть взрослым до 500 граммов арбуза, а детям - от 80 до 150 граммов.