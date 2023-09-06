Генетик дал 7 "ночных" советов, которые прогонят депрессию и улучшит настроение

Все знают, что полноценный сон - важен для здоровья. В частности, если долгое время спать менее 7-9 рекомендованных часов, то вы не просто будете не в настроении. Это может истощить организм.

Почему сон важен для организма и что произойдет при его дефиците - читайте ниже в нашем материале.

Как сон влияет на организм

В Центре общественного здоровья украинцам напоминают: сон - это возможность очищения мозга от разнообразных веществ, накопившихся там в процессе активной жизнедеятельности миллиардов нервных клеток.

В частности, украинский патофизиолог и генетик Виктор Досенко в подкасте "Простими словами" говорит, что, когда такие нервные клетки начинают активно работать, они создают вокруг себя много разных поврежденных белков и молекул. Они исчезают во время сна путем специальной дренажной системы - глимфатической.

Патофизиолог добавляет, что 90% работы глимфатической системы происходит во время сна. То есть глимфатическая система - это как клининговая компания, которая выполняет свою работу ночью.

"Это такое дополнительное научное объяснение, почему нам сон нужен. Эта система не так давно описана, она дает ответ на многие вопросы, почему у людей и у животных при отказе от сна нарушается прежде всего психическое здоровье, возникает депрессия", - говорит Досенко.

Лишение человека сна - это ужасная пытка (иллюстративное фото: Freepik)

Почему не удается заснуть

Специалист отмечает, что лишение человека сна - это ужасная пытка. Люди, которые по профессиональным мотивам не могут спать ночью или у них нехватка ночного сна, имеют более высокий риск возникновения определенных заболеваний, связанных со стрессом.

Также фаза быстрых движений глаз является решающей и кратчайшей во время нашего сна. То есть можно проспать 10 часов, но если в течение этих 10 часов не было этой фазы, высыпания не будет.

Если человек не может заснуть из-за стресса, то следует попробовать физические нагрузки перед сном.

"Интенсивная физическая нагрузка позволяет более эффективно использовать время, которое есть на этот сон. Важна нагрузка на мышцы ног", - добавляет специалист.

Как улучшить сон

Для того, чтобы улучшить свой сон и чувствовать себя лучше, ученый советует следовать следующим советам: