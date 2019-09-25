Показала спідню білизну: Маркл осоромилася на важливому заході

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у перший день десятиденного туру по Африці засвітила свою білизну. Про наряди герцогині Меган люблять пліткувати, але в цей раз привід для розмов дійсно є. По всій видимості Маркл наділу стягуючу білизну, що не підходить під сукню. Про повідомляють британські ЗМІ.

Згідно з графіком подорожі, 23 вересня, Меган Маркл і принц Гаррі прибули в Кейптаун. Там герцоги Сассекські відвідали семінар, де розповіли дітям про самооборону і про їхні права. Також вони проводили захід, присвячений молодим людям. По дорозі до резиденції Верховного комісара Великобританії на урочистому прийомі герцогиня Сассекская ненавмисно "блиснула" своєю спіднею білизною.

Маркл осоромилися через нижньої білизни (фото: dpa / Dominic Lipinski)

У рамках заходу герцоги зустрілися з цілою низкою надихаючих людей, які формують громадську думку, з молодими лідерами, підкресливши багатий і різноманітний характер сучасного партнерства Сполученого Королівства з Південною Африкою.

Нагадаємо, що принц Гаррі сказився через сім'ю Маркл. Батько герцогині шокував принца.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл здійснила таємну поїздку в Лос-Анжелес.