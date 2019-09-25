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Показала нижнее белье: Маркл оконфузилась на важном мероприятии

STYLERПерсоны    25.09.2019 - 07:03
Показала нижнее белье: Маркл оконфузилась на важном мероприятии
Маркл оконфузилась из-за нижнего белья (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл попала в неловкую ситуацию из-за торчащего нижнего белья

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в первый день десятидневного тура по Африке засветила свое нижнее белье. О нарядах герцогини Меган любят сплетничать, но в этот раз повод для разговоров действительно есть. По всей видимости Маркл надела утягивающее белье, неподходящее под длину платья. Об сообщают британские СМИ.

Согласно графику путешествия, 23 сентября, Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Кейптаун. Там герцоги Сассекские посетили семинар, где рассказали детям о самообороне и об их правах. Также они проводили мероприятие, посвященное молодым людям. По пути к резиденции Верховного комиссара Великобритании на торжественном приеме герцогиня Сассекская нечаянно "блеснула" своим нижним бельем.

Показала нижнее белье: Маркл оконфузилась на важном мероприятии

Маркл оконфузилась из-за нижнего белья (фото: dpa / Dominic Lipinski)

В рамках мероприятия герцоги встретились с целым рядом вдохновляющих людей, формирующих общественное мнение, с молодыми лидерами, подчеркнув богатый и разнообразный характер современного партнерства Соединенного Королевства с Южной Африкой.

Напомним, что принц Гарри взбесился из-за семьи Маркл. Отец герцогини шокировал принца.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осуществила тайную поездку в Лос-Анжелес.

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