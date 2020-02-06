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Поки в Раді билися, "слуга народу" дивився серіал: момент потрапив на відео

STYLERЖиття    06.02.2020 - 16:42
Поки в Раді билися, "слуга народу" дивився серіал: момент потрапив на відео
Нардеп Олександр Кабанов в Раді дивився серіал (колаж РБК-Україна)

"Слуга народу" Олександр Кабанов в Раді відволікся на перегляд кіна

Нардеп від "Слуги народу" попався у Верховній Раді за переглядом серіалу під час засідання. В той час, як у парламенті вирували пристрасті та бійки через розгляд закону про ринок землі, депутат Олександр Кабанов проявив інтерес до кінематографа.

Так, політик на своєму робочому місці відкрив ноутбук і дивився кіно. За цим заняттям його помітили журналісти, після чого зняли момент на відео.

"Включив собі кіно. Ось нам показує оператор, як хтось із народних обранців на ноутбуці дивиться, напевно, якийсь фільм", - сказала ведуча на телеканалі "112 Україна".

Її колега припустив, що це міг бути серіал "Слуга народу".

Згідно зі схемою розміщення депутатських фракцій і груп у сесійній залі, мова йде Кабанова.

Треба сказати, що нардеп раніше вже попадався в Раді за іншим заняттям. Деякий час тому він на робочому місці вибирав в мережі люксовий автомобіль - новий кросовер Jaguar F-Pace.

Щоб придбати машину у розстрочку, йому потрібно було надати довідку про доходи, але видавати йому її не поспішали, через що депутат нагрубив своїй помічниці.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов дивився серіал в Раді

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