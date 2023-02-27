Угрожали даже убить. Под Киевом женщина с сожителем пытали малолетних детей

Что известно о преступлении

По данным следствия, дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали пищу, вместо этого заставляли есть фекалии. Малышей часто наказывали, ставили на колени и заставляли держать руки, поднятыми вверх. Женщина угрожала детям убийством и закрывала им рот тряпкой, чтобы соседи не слышали плача.

Сожители злоупотребляли спиртным и часто устраивали ссоры, которые перерастали в драку. Это все происходило на глазах детей.

Также правоохранители отмечают, что мать показывала детям свои половые органы и совершала сексуальное насилие над ними.

Какое наказание грозит преступникам

Полиция направила в суд ходатайство об избрании женщине и ее сожителю предупредительных мер.

Детей изъяли из семьи, сейчас они находятся на попечении патронатных служб.

Паре сообщили о подозрении по фактам домашнего насилия, пытках, угрозах убийством, передаче малолетних для эксплуатации, изнасилования, сексуального насилия, развращении детей и злостного не исполнения обязанностей по уходу за детьми.

Сейчас идет досудебное расследование. О том, какие конкретные сроки грозят заключенным, правоохранители пока не сообщают.

Задержанная пара, которую подозревают в насилии над детьми (фото: Офис главного прокурора/Telegram)