Погиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ

В Киеве простились с украинским разведчиком, погибшим на Донбассе
В Киеве сегодня, 17 июня, простились с командиром отделения взвода управления разведывательной роты 30 ОМБр прапорщиком Леонидом Добрянским с позывным "Старый", который погиб на Донбассе.
Защитник Украины погиб 13 июня от тяжелой минно-взрывной травмы во время боевого задания. Леониду было всего 45 лет. Об этом сообщила 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского на своей странице в Facebook.
В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (фото: facebook.com/30brigade)
Леонид был одним из первых украинцев, кто встал на защиту своей страны в самое тяжелое время. Он прошел все горячие точки войны на Донбассе.
В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (фото: facebook.com/30brigade)
Попрощаться с военным пришли его близкие, друзья, волонтеры, военнослужащие, и горожане. Свои соболезнования выразили командующий Сухопутных войск и глава Оболонской РГА.
В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (фото: facebook.com/30brigade)
Без мужа и отца остались жена и единственная дочь. Жене погибшего вручили грамоту почета и скорби. Леонида похоронили на Аллее Героев на Лукьяновском кладбище Киева.
В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (видео: YouTube)
Пользователи сети также прокомментировали тяжелую утрату.
Скриншот с Facebook
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Автор: Styler