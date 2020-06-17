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Погиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 22:21
Погиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ
В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве простились с украинским разведчиком, погибшим на Донбассе

В Киеве сегодня, 17 июня, простились с командиром отделения взвода управления разведывательной роты 30 ОМБр прапорщиком Леонидом Добрянским с позывным "Старый", который погиб на Донбассе.

Защитник Украины погиб 13 июня от тяжелой минно-взрывной травмы во время боевого задания. Леониду было всего 45 лет. Об этом сообщила 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского на своей странице в Facebook.

Погиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУПогиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУПогиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ

В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (фото: facebook.com/30brigade)

Леонид был одним из первых украинцев, кто встал на защиту своей страны в самое тяжелое время. Он прошел все горячие точки войны на Донбассе.

Погиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУПогиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ

В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (фото: facebook.com/30brigade)

Попрощаться с военным пришли его близкие, друзья, волонтеры, военнослужащие, и горожане. Свои соболезнования выразили командующий Сухопутных войск и глава Оболонской РГА.

Погиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУПогиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ

В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (фото: facebook.com/30brigade)

Без мужа и отца остались жена и единственная дочь. Жене погибшего вручили грамоту почета и скорби. Леонида похоронили на Аллее Героев на Лукьяновском кладбище Киева.

В Киеве простились с разведчиком ВСУ Леонидом Добрянским (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали тяжелую утрату.

  • Вечная память герою! Соболезнования родным;
  • Самый высокий чин смерти - погибнуть в бою за родину. Вечная память герою! Слава Украине! Смерть врагам!
  • Соболезнования родным. Царство небесное герою... большое уважение за жертву своей жизнью;
  • Спасибо за наш покой. Вечная память;
  • Вечная память герою... соболезнования родным и близким.

Погиб на Донбассе: в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ

Скриншот с Facebook

Ранее под Луганском погиб легендарный комбат полковник полиции Сергей Губанов.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины КиевВооруженные силы Украины
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