У поїзді Укрзалізниці новий скандал: пасажир намагався задушити провідника

В поїзді Укрзалізниці, який слідував за маршрутом Харків-Рахів, стався новий скандал. На одній зі станцій у вагон складу зайшов чоловік, який вирішив їхати в поїзді без квитка. Він був п'яний.

Як повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky-news, п'яний чоловік одразу ж привернув увагу провідників.

Безквитковий пасажир здаватися не збирався, ледь тримаючись на ногах, він переконував, що електронний квиток у нього все ж є. Вичерпавши всі спроби, він вирішив проявити агресію – спробував задушити одного з провідників.

У итооге скрутили зловмисника і через 15 хвилин його затримала поліція. Із-за інциденту відправлення поїзда була затримана.

В поїзді п'яний пасажир намагався задушити провідника

У ролику показано, як п'яний пасажир лежить на підлозі і його допитує начальник поїзда. Чоловік в неадекваті доводить, що квиток у нього все-таки є. Зазначимо, що на відео чоловік лається матом і намагається знайти електронний квиток в телефоні.

Як ми раніше писали, поліцейські висадили трьох пасажирів нічного поїзда №17 Харків-Ужгород. Вони порушували громадський порядок, розпивали алкоголь і погрожували керівника поїзда.