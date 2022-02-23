У поїздах УЗ провідники цинічно плюють на правила: "дихати неможливо"

Укрзалізниця знову опинилася в центрі скандалу. Так, в деяких поїздах абсолютно ігноруються правила про заборону куріння.

Деталі скандалу

Йдеться про потяг 738 Київ - Запоріжжя (Інтерсіті).

"Але від звичного Інтерсіті цей недоекспрес відрізняється не тільки тим, що це не корейський електропоїзд, а поїзд зі звичайними вагонами-трансформерами, а ще й тим, що в ньому неможлива комфортна поїздка, тому що там постійно курять в тамбурах вагонів, і не тільки пасажири, а й провідники, чому дихати у вагонах, навіть у закритому купе, неможливо", - сказано в повідомленні.

Що робити, якщо провідник не реагує на куріння в вагонах

Так, у Львові знайшли дуже інформативний плакат з приводу дій, якщо вам заважає тютюновий дим у громадських місцях.

В даному випадку, якщо провідник вагона не реагує на ваше звернення по курінню в тамбурах або туалетах вагонів, то звертайтеся негайно (прямо під час поїздки) на гарячу лінію Укрзалізниці за телефоном 0800-503-111 або через особисті повідомлення у Фейсбук-мессенжері.

Що робити, якщо вас обкурюють в громадських місцях (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)