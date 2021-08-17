Подарунок за вакцинацію від коронавірусу: у МОЗ придумали нову акцію

У МОЗ України придумали нову акцію для заохочення українців за вакцинацію від коронавірусу. Тепер жителям України пропонують безкоштовну підписку на сайті кіно і серіалів, яка триватиме тиждень.

Про це повідомили на сторінці відомства в Facebook.

У Міністерстві розповіли, що всі українці, щеплені від COVID-19 зможуть тиждень безкоштовно дивитися кіно і серіали на популярному порталі MEGOGO.

Хто зможе отримати підписку?

Якщо ви зробили щеплення хоча б однією дозою антіковідною вакциною, то медіасервіс подарує 7 днів підписки "Кіно+". Це великий вибір фільмів, серіалів, мультфільмів, фільмових каналів, аудіокниг і подкастів.

Як скористатися подарунком?

На плакатах в центрах і пунктах вакцинації потрібно знайти промокод від MEGOGO.

Зареєструйтеся або увійдіть у свій профіль на медіасервісі MEGOGO або в додатку на Smart TV.

Введіть у відповідне поле промокод.

Важливо!

Для активації не потрібно вводити платіжні дані. Після закінчення терміну безкоштовного періоду ваша підписка автоматично анулюється. Промокод можна використовувати до кінця 2021 року.