Подарунок за вакцинацію від коронавірусу: у МОЗ придумали нову акцію
У МОЗ України придумали нову акцію для заохочення українців за вакцинацію від коронавірусу. Тепер жителям України пропонують безкоштовну підписку на сайті кіно і серіалів, яка триватиме тиждень.
Про це повідомили на сторінці відомства в Facebook.
У Міністерстві розповіли, що всі українці, щеплені від COVID-19 зможуть тиждень безкоштовно дивитися кіно і серіали на популярному порталі MEGOGO.
Хто зможе отримати підписку?
Якщо ви зробили щеплення хоча б однією дозою антіковідною вакциною, то медіасервіс подарує 7 днів підписки "Кіно+". Це великий вибір фільмів, серіалів, мультфільмів, фільмових каналів, аудіокниг і подкастів.
Як скористатися подарунком?
- На плакатах в центрах і пунктах вакцинації потрібно знайти промокод від MEGOGO.
- Зареєструйтеся або увійдіть у свій профіль на медіасервісі MEGOGO або в додатку на Smart TV.
- Введіть у відповідне поле промокод.
Важливо!
Для активації не потрібно вводити платіжні дані. Після закінчення терміну безкоштовного періоду ваша підписка автоматично анулюється. Промокод можна використовувати до кінця 2021 року.
Варто зазначити, що це не єдиний сюрприз українцям за вакцинацію від коронавірусу. Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв усім вакцинованим квитки на концерт до Дня Незалежності.
А також ми писали про те, що в уряді приготували кілька сюрпризів для українців, які вакцинуються від коронавірусу.