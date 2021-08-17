Подарок за вакцинацию от коронавируса: в Минздраве придумали новую акцию

В Минздраве Украины придумали новую акцию для поощрения украинцев за вакцинацию от коронавируса. Теперь жителям Украины предлагают бесплатную подписку на сайте кино и сериалов, которая будет длиться неделю.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

В министерстве рассказали, что все украинцы, привитые от COVID-19 смогут неделю бесплатно смотреть кино и сериалы на популярном портале MEGOGO.

Кто сможет получить подписку?

Если вы сделали прививку хотя бы одной дозой антиковидной вакциной, то медиасервис подарит 7 дней подписки "Кино+". Это большой выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, фильмовых каналов, аудиокниг и подкастов.

Как воспользоваться подарком?

На плакатах в центрах и пунктах вакцинации нужно найти промокод от MEGOGO.

Зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на медиасервисе MEGOGO или в приложении на Smart TV.

Введите в соответствующее поле промокод.

Важно!

Для активации не нужно вводить платежные данные. После окончания срока бесплатного периода ваша подписка автоматически аннулируется. Промокод можно использовать до конца 2021 года.