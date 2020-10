Чому чоловіки хворіють на коронавірус частіше, ніж жінки: вчені пояснили феномен

Дослідження у восьми країнах світу показали, що чоловіки більш схильні до зараження на коронавірус, ніж жінки. Такому феномену вчені знайшли несподіване пояснення після проведення масштабного соціологічного опитування.

Також дослідники закликали розробити гендерно-диференційований метод інформування про COVID-19 та профілактику захворювання, щоб підвищити "захист" чоловіків від нового вірусу. Про це передає WebMD.

З'ясувалося, що однією з причин, по якій жінки можуть бути менш вразливі до коронавірусу, полягає в їх додержанні правил карантину. Зокрема, вони частіше дотримуються вимог про соціальної дистанції.

Опитування проводилося в Австралії, Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Новій Зеландії, Великій Британії та США. У ньому взяли участь майже 22 тисячі респондентів.

Автори роботи, опублікованої в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, виявили суттєві гендерні відмінності в кількості людей, які вважають COVID-19 серйозною кризою в галузі охорони здоров'я, так і в тих, хто погодився з державною політикою в боротьбі з пандемією.

Наприклад, у березні 59% жінок вважали коронавірус серйозною проблемою для здоров'я, тоді як таку стурбованість виявляли тільки 49% чоловіків.

Жінки також випереджали чоловіків у згоді дотримуватися державної політики щодо протидії розповсюдження COVID-10 та відповідних рекомендацій.

"Хоча кількість людей, які дотримуються правил, з часом зменшувалася, особливо в Німеччині, гендерний розрив зберігається, як з'ясували дослідники", - йдеться в публікації.

За словами авторів дослідження Вінченцо Галассо та Паола Профета з кризової лабораторії COVID Університету Бокконі в Мілані (Італія), найбільші відмінності між чоловіками та жінками пов'язані з поведінкою, яка передусім служить захисту інших. Наприклад, це кашель лікоть.

Також зауважується, що відмінності між чоловіками та жінками були менші серед подружніх пар, а також серед осіб, які безпосередньо постраждали від пандемії.

