Чому зникає нюх при COVID та чи проникає вірус в мозок: відповідь вас здивує
Вчені провели дослідження, яке показало, що втрата нюху під час COVID-19 ніяким чином не провокує ушкодження мозку. Щобільше це може свідчити про поверхневий вплив вірусу.
Про це повідомляє Cell.
Так, бельгійські та німецькі вчені провели дослідження, під час якого виявили зразки з дихальних, нюхових слизових оболонок та нюхових цибулин 85 хворих на коронавірус. Зазначається, що деякі пацієнти померли через декілька днів після інфікування.
Також раніше науковці заявляли, що вірус, ймовірно, вражає нейрони в мембрані у верхньому заглибленні носа – нюховій слизовій оболонці, куди вірус найперше потрапляє.
Окрім того, дослідники кажуть, що під час втрати нюху коронавірус вражає саме нюхові сенсорні нейрони, а далі вірус може потрапити безпосередньо у мозок.
Зокрема, якщо вірус проникає в нюхову цибулину, то він теоретично може поширитися на глибші ділянки мозку, де він може завдати довготривалої шкоди. Тому, якщо вірус вражає лише сустентакулярні клітини, тобто пошкодження є менш тривалими.
Однак, за словами вчених, потрібні подальші дослідження, щоб оцінити усі ризики.
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