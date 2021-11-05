ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Почему исчезает обоняние при COVID и проникает ли вирус в мозг: ответ вас удивит

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 07:28
Почему исчезает обоняние при COVID и проникает ли вирус в мозг: ответ вас удивит Почему исчезает обоняние при коронавирусе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые провели исследование, которое показало, что потеря обоняния во время COVID-19 никаким образом не провоцирует повреждения мозга. Более того это может свидетельствовать о поверхностном воздействии вируса.

Об этом сообщает Cell.

Так, бельгийские и немецкие ученые провели исследование, во время которого обнаружили образцы из дыхательных, обонятельных слизистых оболочек и обонятельных луковиц 85 больных на коронавирус. Отмечается, что некоторые пациенты умерли через несколько дней после инфицирования.

Также ранее ученые заявляли, что вирус, вероятно, поражает нейроны в мембране в верхнем углублении носа – обонятельной слизистой, куда вирус в первую очередь попадает.

Кроме того, исследователи говорят, что во время потери обоняния коронавирус поражает именно обонятельные сенсорные нейроны, а дальше вирус может попасть непосредственно в мозг.

В частности, если вирус проникает в обонятельную луковицу, то он теоретически может распространиться на более глубокие участки мозга, где он может нанести долговременный вред. Поэтому, если вирус поражает только сустентакулярные клетки, то есть повреждение менее длительное.

Однако, по словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить все риски.

Ранее мы сообщали, сколько доз вакцины требуется для достаточной защиты от COVID.

Также недавно мы писали, что переболевшим от COVID тоже нужно вакцинироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022
Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022