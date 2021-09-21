Чому діти краще захищені від коронавірусу: вчені зробили важливе пояснення

Науковці дослідили, що діти краще захищені від коронавірусу і легше переносять хворобу. Також зазвичай вроджена імунна система дітей зазвичай пригнічує інфекцію на ранньому етапі.
Про це розповів доктор Лаель Йонкер, доцент педіатрії Массачусетської лікарні, передає CNN.
Так, саме це не дозволяє вірусу закріпитися і безперешкодно розмножуватися.
Вчені провели дослідження, яке показало, що у дітей є особливо сильний імунітет слизової оболонки. Зокрема, він названий так тому, що клітини в цій системі знаходяться не в крові, а в слизових оболонках.
Окрім того, вони вистилають ніс, горло й інші частини тіла, які часто зустрічаються з мікробами, а також багато внутрішніх органів. Ці мембрани діють як багатошарові кам'яні стіни.
Також у дітей дихальні шляхи повні клітин, які розпізнають COVID-19. Це дуже важливо, адже це дозволяє дітям негайно активувати свою вроджену імунну систему, вивільняючи інтерферони, які допомагають зупинити вірус, перш ніж він зможе закріпитися.
Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Тому більшість інфікованих мають лише легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.
Найпоширеніші симптоми:
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Також у МОЗ розповіли, що в Україні 82% всіх померлих від коронавірусу старше 60 років.