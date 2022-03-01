ru ua
Вт, 01 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Полонені окупанти - росіянам: "зберіться і йдіть на Путіна!" (відео)

Новость на русском →
Вівторок 01 березня 2022 17:56
Полонені окупанти - росіянам: "зберіться і йдіть на Путіна!" (відео) Окупант в полоні ЗСУ (скриншот)
Автор: Дмитрий Войналович

Російські окупанти масово потрапляють у полон чи самі здаються українським військовим.

Нове відео, на якому солдати РФ закликають своїх друзів і рідних в Росії виходити на вулиці і вимагати у Путіна припинення війни, опублікували у Службі безпеки України.

На кадрах полонені росіяни самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хотіли воювати.

Вони передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".

Відзначається, що середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні, - 19-22 роки.

СБУ закликає усіх українців поширити це відео серед своїх знайомих та близьких в РФ.

"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною - буде покараний. І потрапити в полон - це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!" - сказали в СБУ.

Раніше ЗСУ показали листування знищеного окупанта, який доказує - ці покидьки знали, що їхали вбивати українців.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Федерація високої моди висловила підтримку Україні
Федерація високої моди висловила підтримку Україні