Племінниця Софії Ротару Sonya Kay йде зі сцени: "починається новий етап у житті"

Співачка Sonya Kay, племінниця легендарної Софії Ротару, вирішила закінчити свою музичну кар'єру. Артистка оголосила про те, що йде зі сцени, і тепло подякувала шанувальникам.

Зауважимо, що кілька місяців тому що 30-річна зірка випустила новий україномовний альбом "Драйв" і відразу потрапила в глобальні чарти. Перед цим співачка гастролювала в США, отримувала нагороди за досягнення в шоу-бізнесі.

Здавалося б, молода артистка активно і впевнено продовжує своє успішне сходження на музичний Олімп... і тут раптово вирішила зупинитися. З чим же пов'язаний такий вердикт згорнути музичний проект? Ось як сама співачка пояснює важливу новину.

Sonya Kay оголосила про закінчення кар'єри співачки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

"Хочу вам повідомити, що, як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я вважаю, що я зі своєю командою зробили величезний вклад в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді і може звучати стильно і сучасно. Я отримала декілька нагород важливих в нашій країні і страшенно цим пишаюсь!" - пише Sonya Kay.

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Софія Хлябич (справжнє ім'я артистки) додала, що з ніжністю згадує кожен концерт, міні-тур Америкою, глянцеві журнали, героїнею сторінок яких була, свою співпрацю з відомими брендами.

"Упродовж всього шляху я зустріла багато класних та чудових людей. Я вдячна своїй родині, своїй команді, своїм любим шанувальникам, кожному, хто мене підтримував і вірив в мене! Я прощаюсь з вами з сумом в серці й зі сльозами на очах", - розповідає співачка.

Співачка Sonya Kay вирішила піти зі сцени (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Також Sonya Kay закликала тих, хто мріє про сцену і кар'єру співачки, ніколи не опускати рук, вірити в себе і "знати, що у вас все обов'язково вийде!"

"З любов'ю і вдячністю кожному з вас! Ваша Sonya Kay!"- уклала вона.

Відео: виступ Sonya Kay на концерті

У коментарях на питання своїх ошелешених шанувальників Sonya Kay зазначила, що в її житті почався новий етап. Також вона реагувала на численні здивовані публікації підписників під постом і слова підтримки.

Sonya Kay йде зі сцени (фото: скрін коментарів instagram.com/sonyakayofficial)

Виступати на сцені співачка розпочала у 2012 році. 2013-го вийшов її перший сингл і кліп "По-английски". 14 лютого 2018 року вийшов перший EP співачки під назвою "Слухай моє серце". 8 жовтня 2021 року випустила другий міні-альбом "Драйв".

Нагадаємо, влітку минулого року Sonya Kay вийшла заміж за хокеїста збірної України Олега Петрова. До речі, до заручин пара зустрічалася всього п'ять місяців.

Sonya Kay вирішила закінчити кар'єру співачки (фото: скрін коментарів instagram.com/sonyakayofficial)