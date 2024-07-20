"Плагиатище": блогер пристыдил сразу двух украинских певцов, которые "вдохновились" песнями из РФ
Украинский блогер Ваня Рассел публично пристыдил двух артистов. Их песни оказались очень похожими на треки, которые много лет назад выпустили россияне. В плагиате заподозрили Дмитрия Волканова и Эвана Колина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которыми Рассел поделился в Instagram.
На что похож новый трек экс-подопечного Данилко
Недавно Волканов (Volkanov) представил песню "Я на Жигулі". Зажигательный трек, похожий по мотивам на веселые хиты Верки Сердючки быстро "завирусился". И конечно, артиста начали сравнивать с Андреем Данилко, с которым тот раньше работал.
Впрочем, Рассел заметил кое-что другое. Трек Волканова напоминает песню российской группы "Премьер министр". А в комментариях юзеры отметили, что это не единственный трек артистов из страны-агрессорки, очень похожий на "Я на Жигулі".
Новый хит Эвана Колина плагиат?
А еще один трек, на который обратил внимание Рассел - "Змія" Колина. В нем он пел о неудачных отношениях. Впрочем, мелодия песни очень напоминает старую песню "Ветер с моря дул", которую исполняла путинистка Натальи.
Оба видео блогера подписал одинаково - "Плагиатище". Также он придумал шуточное название для новой рубрики - "7 нот". Именно словами "всего 7 нот" часто оправдываются артисты, которых ловят на плагиате. Мол, все чем-то вдохновляются, иногда даже нечаянно.
Как реагирует сеть
Комментарий под видео Рассела разные. Одни пользователи признаются, что они ошарашены такими "совпадениями". Остальные же пытаются защитить артистов словами о том, что "россияне украли у нас гораздо больше". Также люди пишут:
- "Очень, очень похоже"
- "Крутая рубрика"
- "Жесть"
- "Это точно плагиат"
- "Стыд".
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