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Наталка Денисенко ошарашила внезапным похудением и ответила, в чем ее секрет (фото)

Суббота 20 июля 2024 16:15
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Наталка Денисенко ошарашила внезапным похудением и ответила, в чем ее секрет (фото) Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Наталка Денисенко похвасталась новыми кадрами, на которых фаны заметили, что она сильно похудела. Впрочем, звезда не стала реагировать на критику, а лишь раскрыла секрет такой фигуры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Денисенко поделилась в Instagram.

Как изменилась актриса

Денисенко всегда могла похвастаться замечательной фигурой. А сейчас она заметно похудела, что видно на новых фото.

Актриса позировала в нежном платье своего любимого цвета. Она обожает белую одежду, а потому почти все ее "луки" максимально светлые.

Интересный наряд с акцентным декольте фаны оценили. Впрочем, многие начали писать, что Денисенко якобы "переусердствовала" с похудением.

Наталка Денисенко ошарашила внезапным похудением и ответила, в чем ее секрет (фото)Наталка Денисенко ошарашила внезапным похудением и ответила, в чем ее секрет (фото)Наталка Денисенко ошарашила внезапным похудением и ответила, в чем ее секрет (фото)

Денисенко похвасталась фигурой в мини (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

И пока одни юзеры критикуют актрису, другие пишут следующее:

  • "Вы очень похудели"
  • "Похудение заметили все, главное, чтобы вы чувствовали себя классно. Красотка"
  • "Собрались очень тактичные люди, которые тыкают незнакомой женщине, что она слишком худая. Так много людей с ощущением такта, что я в шоке"
  • "Смотрите лучше за собой".

Сама Денисенко отреагировала на замечания пользователей. Она спокойно и без агрессии ответила, в чем секрет. Оказалось, актриса стремится не стать худой, а иметь здоровое тело.

"Надо не худеть, а идти к здоровому телу! Это - здоровое сбалансированное питание, немного спорта, немного любви к миру", - написала она в комментариях.

Наталка Денисенко ошарашила внезапным похудением и ответила, в чем ее секрет (фото)

Денисенко в 2019 году (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

К слову, ранее известный комик эмоционально высказался о языковом вопросе после смерти Фарион.

Кроме того, недавноОгневич рассказала о встрече с Бандерасом.

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