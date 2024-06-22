После драки в Днепре: Коля Серга посвятил Тищенко песню (видео)
Украинский певец и телеведущий Коля Серга, защищающий Украину на передовой, отреагировал на скандал с участием народного депутата Николая Тищенко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram соучредителя "Культурного десанта".
Коля Серга посвятил Тищенко песню
Так, музыкант опубликовал видео, на котором он играет на гитаре и поет об "одном сказочном супергерое, которого мы все недооценили".
"Коля котлета кошмарит call-центры. Усиленно бьется со злом. Как Робин Гуд залетает в офисы и маски срывает со всех. Но какие-то черти ему предлагают вопрос закрыть баблом.
И это попадает в его старую травму, которую он еще не раскрутил. Он бы хотел Спайдерменом стать или как тот Бэтмен всюду летать. Или, как Нео, остановить пули рукой. Но ему суют взятку назло.
А от взятки на душе тепло. Так что пока что Коля - х***вый супергерой. Коля Константа когда-нибудь научится. Поедет на год в Шаолинь", - говорится в тексте песни.
Реакция пользователей
Фаны оценили творчество артиста, отметив, что слова точно подходят под описание человека, о котором идет речь в песне.
- Як завжди в десяточку, всі слова доречні, навіть без мату тут і не скажеш
- Відмічайте цього казкового супергероя
- Клааас, та і зрозуміло про кого...
- Яка ж гарна пісня вийшла. Головний супергерой вже чув, дав відгук свій?
Что известно о скандале с Тищенко
20 июня в Днепре, во время "облавы на ботофермы", организованной нардепом Николаем Тищенко, произошла драка.
По информации ряда популярных украинских Telegram-каналов, охранники политика якобы избили и заковали в наручники украинского военного Дмитрия Павлова, который вернулся с фронта и гулял с новорожденным ребенком.
Полиция не подтвердила и не опровергла эту информацию, заявив лишь, что открыто два уголовных производства.
Сам нардеп заявил, что эта ситуация является провокацией.
Раньше мы рассказывали, как отреагировали звезды на скандал с Тищенко и его охраной.