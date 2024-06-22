После драки в Днепре: Коля Серга посвятил Тищенко песню (видео)

Украинский певец и телеведущий Коля Серга, защищающий Украину на передовой, отреагировал на скандал с участием народного депутата Николая Тищенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram соучредителя "Культурного десанта".

Коля Серга посвятил Тищенко песню

Так, музыкант опубликовал видео, на котором он играет на гитаре и поет об "одном сказочном супергерое, которого мы все недооценили".

"Коля котлета кошмарит call-центры. Усиленно бьется со злом. Как Робин Гуд залетает в офисы и маски срывает со всех. Но какие-то черти ему предлагают вопрос закрыть баблом.

И это попадает в его старую травму, которую он еще не раскрутил. Он бы хотел Спайдерменом стать или как тот Бэтмен всюду летать. Или, как Нео, остановить пули рукой. Но ему суют взятку назло.

А от взятки на душе тепло. Так что пока что Коля - х***вый супергерой. Коля Константа когда-нибудь научится. Поедет на год в Шаолинь", - говорится в тексте песни.

Реакция пользователей

Фаны оценили творчество артиста, отметив, что слова точно подходят под описание человека, о котором идет речь в песне.

Як завжди в десяточку, всі слова доречні, навіть без мату тут і не скажеш

Відмічайте цього казкового супергероя

Клааас, та і зрозуміло про кого...

Яка ж гарна пісня вийшла. Головний супергерой вже чув, дав відгук свій?

Что известно о скандале с Тищенко

20 июня в Днепре, во время "облавы на ботофермы", организованной нардепом Николаем Тищенко, произошла драка.

По информации ряда популярных украинских Telegram-каналов, охранники политика якобы избили и заковали в наручники украинского военного Дмитрия Павлова, который вернулся с фронта и гулял с новорожденным ребенком.

Полиция не подтвердила и не опровергла эту информацию, заявив лишь, что открыто два уголовных производства.

Сам нардеп заявил, что эта ситуация является провокацией.