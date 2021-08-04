У Первомайську однорічного малюка хотіли викинути з балкона: деталі моторошної історії

У Первомайську стався кричущий випадок. Нетверезий чоловік тримав над балконом однорічного маліша і хотів скинути його з балкона.

Про це розповіли в управлінні у справах дітей Первомайської міської ради.

У Первомайську поліції поскаржилися сусіди на жінку зі співмешканцем у триповерховому будинку. За словами людей, вона зовсім не доглядала за маленькою дитиною, а днями її чоловік намагався викинути малюка з вікна. Мешканка міста зловживає алкоголем, а у квартирі панує антисанітарія.

З їжі у малюка була тільки молочна суміш. Поліція виїхала на виклик за вказаною адресою.

Умови життя дитини шокували

Співробітники правоохоронних органів перевірили умови проживання дитини в цій сім'ї. Результати перевірки шокували. У кімнаті нетвереза жінка спала, а її хлопчик, якому 1 рік і 3 місяці грав на підлозі. Дитина була роздягнена і голодна.

Для харчування малюка була лише дитяча суміш. У будинку панував безлад, відчувався запах горілки, розкидані речі, відчувався неприємний запах від жінки і дитини.

Відзначається, що у горе-матері вже є троє дітей, вони проживають з її родичами окремо.

"Співробітники управління у справах дітей забрали голодного малюка і помістили під спостереження лікарів. У матері є час для того, щоб останній раз подумати про життя власної дитини й змінити своє ставлення до виховання сина", - сказано в повідомленні.

У Первомайську у горе-матері забрали дитину (фото: facebook.com/Управління-у-справах-дітей-Первомайської-міської-ради)